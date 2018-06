Recension: Ojämnt, Alphaville

När gympasalsdiscona fyllde dansgolvet av Alphavilles "Forever Young" och "Big in Japan", så nog väcker låtarna minnen

Jag var endast tio år när gympasalsdiscona fyllde dansgolvet av Alphavilles "Forever Young" och "Big in Japan", så nog väcker låtarna minnen. Just själva "Forever young" blev med tiden en riktigt sådan där plåga som spelades så mycket att man till slut inte kunde lyssna mer.

Ikväll invigde bandet Dalecarlia music festival på den stora scenen en tidig, solig fredagskväll. Publiken är taggad och består till mesta del av de som var unga på 70- och 80-talet som väntar in sina ungdomsidoler.

De inleder lite långsamt men redan i andra låten "In the mood" ökar sångaren Marian Gold takten, klädd i syntigt svart, dansar han igång kvällen. Och i femte låten, en av 80-talets största hits, "Big in Japan" börjar även publiken att dansa och sjunga med. Bandet spelar tight och man känner rytmerna som gör att man stampar takten.

Däremot har jag lite svårt för Marian Golds sång under vissa av verserna. Här låter det minst sagt lite svajigt och några riktigt sura toner letar sig in här och där. Det drar ner känslan en hel del. Men sedan i refrängerna då tar han i och rösten blir stadig och stark igen, man känner då sig trygg och man blir glad av hans entusiastiska steppande dansrörelser. Och i balladen "Flame" så använder han sina ljusa brösttoner och då fungerar det riktigt fint.

I mitten av konserten tappar de mig ett tag, det blir något enformigt och sången får mig att inte riktigt hänga med i svängarna. De försöker få publiken att sjunga med i en trallvänlig la la la la la. Och ja, publiken är nog lite mer entusiastisk än vad jag är. De är glada, de vill röra på sig och sjunger gärna med i låtarna från deras tonår.

Bandet är faktiskt mer rockigt än jag minns det

Alphaville går dem gärna till mötes och frågar "Are you ready for some rock´n roll?" innan slutlåtarna kickar igång. Här ökar tempot och i "Sounds like a melody" kommer hela bandet fram och basisten Alexandra Merl, gitarristen David Goodes och Carsten Brocker på keyboards rockar verkligen loss framme på scenkanten. Ja, bandet är faktiskt mer rockigt än jag minns det. Då var de förknippade med syntkulturen. Och klart, det var syntrock, vilket verkligen märks ikväll. Ojämnt, Alphaville.

