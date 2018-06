Brandrisken kvarstår efter skogsbranden – "Var väldigt fysiskt påfrestande"

Räddningsledaren Lars Westerfors vid Södra Dalarnas räddningstjänstförbund i Avesta, var vid brandområdet två gånger under söndagen.

Han berättar att det var svårt att bedöma hur stor branden var men uppskattar att 200 x 200 meter brann.

Vi fick bra hjälp från frivilliga

– Branden låg långt bort ifrån körbar väg och det var mycket terräng i vägen. Det brann också uppe på en höjd där det var väldigt bergigt, stenigt och torrt. När man väl släckt började det brinna igen, säger Lars Westerfors.

Eftersom det var så pass mycket terräng i vägen kunde inte räddningstjänsten ta sig fram med sina fordon hela vägen och de kunde inte heller använda fyrhjulingarna de hade med sig.

– Vi fick jobba till fots helt enkelt, vilket var väldigt fysiskt påfrestande. Men vi fick bra hjälp från frivilliga, skogsmänniskor som äger mark runt omkring området.

Lars Westerfors berättar att de angrep branden från två håll och hade runt 700 meter matarslang innan de kom fram till själva platsen. 25 personer, från Norberg, Avesta, Hedemora och Fagersta jobbade med branden.

Vid 01-tiden under natten mot måndag meddelade räddningstjänsten att branden var under kontroll. Under natten jobbade fem personer med att fortsätta släcka branden.

– Under måndagsnatten har vi haft stora vattenspridare som har stått igång hela tiden. Vi fick tillgång till vatten från en sjö i närheten så det var bra, berättar Lars Westerfors.

Under måndagen ser läget fortfarande lugnt ut men det finns fortfarande en risk kvar eftersom det är så pass torrt ute.

Vi hade också två helikoptrar redo i Västerås

– Jag bedömer att de måste ha koll på det i ett par dygn till. Markägare har tagit över arbetet och sprutar vatten, gräver i backen och släcker glödbränder nu.

Räddningsledaren Lars Westerfors berättar att han tyckte arbetet med branden gick bra och att det fick god hjälp från frivilliga i närheten.

– Vi hade också två helikoptrar redo i Västerås i fall branden hade tagit sig ännu mer men de behövde vi aldrig använda.

Man vet ännu inte vad brandorsaken kan vara men Lars Westerfors spekulerar i att det kan röra sig om att blixten har slagit ner eftersom det var ett åskoväder i området.