"Dalarnas Rammstein" tog tio år på sig att göra nya skivan: "Livet kom emellan"

Nerved bildades 1999, släppte första albumet 2004 och andra albumet kom 2008. Därefter verkade det vara över gör gruppen. Dåvarande sångaren valde att hoppa av, grundaren Marcus Hanser var missnöjd med deras senaste alster och var inte så sugen på att göra något mer under namnet Nerved.

Men då påminde deras skivbolag om att de hade en option på ett tredje album.

- Jag tyckte egentligen att det fick räcka där, jag var besviken på vårt andra album. Vi kom överens om att göra en platta som vi var nöjda med men jag sa till skivbolaget att det kunde ta några år, säger Marcus Hanser.

Marcus flyttade till Falun 2009 och rekryterade Petra Kvännå som ny vokalist i bandet.

- När förra sångaren hoppade av så fick jag möjligheten att bjuda in Petra istället, utan ordentlig sång är det egentligen ingen idé att göra det här. När jag såg Petra med Team Cans på Sweden Rock så tänkte jag att det där är världens bästa sångerska, säger Marcus.

Trots att arbetet med det tredje albumet påbörjades ganska direkt så drog produktionen ut på tiden. Livet kom emellan då flera av medlemmarna var småbarnsföräldrar och medan halva bandet bodde i Dalarna så bodde den andra halvan i Stockholm.

- Det har gått väldigt långt mellan gångerna som vi har hörts, men ibland har det plingat till i telefonen. Det var väldigt mycket så att livet kom emellan, som det är i den här åldern med familj och sådär, säger Petra.

- Sedan har det varit ett noggrant pillande med låtarna också för att göra något som vi är stolta över. Det gav mig möjligheten att peta med låtarna i detalj, säger Marcus.

Nu, tio år efter att förra albumet släpptes, är Nerveds tredje platta "Leave it all behind" äntligen här.

- Vi hittade ett produktionsteam som jobbade på samma sätt som oss. Det blev en ljudbild som inte blev stereotypt hårdrock, vi har gjort arrangemang som är lite annorlunda, säger Marcus.

Pontus Frisk, som mixat bandets tredje album, har refererat till dem som "Dalarnas Rammstein".

- Det finns viss beståndsdelar som är gemensamma och andra som inte är det. Det finns en maskinell grund hos båda, och våra instrument är nedstämda precis som deras. Våra melodier är inte speciellt hårdrocksmässiga, och vi har stråkar och körer som gör det hela pompöst, säger Marcus.

Petra Kvännå har synts i "Körslaget" och sjungandes tillsammans med bland andra Clas Yngströms Sky High och är kanske inte känd som någon hårdrockssångare. Men faktum är att hon har viss erfarenhet av det.

- Jag började min sångbana med ganska mycket hårdrock som femtonåring. Jag var hårdrocksbrud då men sedan blev jag mindre och mindre cool haha! Därför är det kul att sjunga det här eftersom jag inte är så hårdrock längre. Jag kanske har ett litet annat sound men det finns något kvar ändå tror jag, säger Petra.

Nu hoppas de att bandets nystart ska ge en del tillfällen att uppträda live. På lyssningarna på Spotify har det märkt att det finns ett intresse från vitt skilda städer som Helsingfors, Sao Paolo, Stockholm och Madrid.

- Responsen har varit över förväntan. Det är så enormt mycket musik som görs nu. Inget är klart ännu men vi ska ut och spela lite här och där. Men vi visste ju inte innan vi släppte albumet att det fanns ett så stort intresse, säger Marcus.

