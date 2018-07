DD-fiskets första etapp avgjord

I hela 57 år har tävlingen arrangerats och alla är välkomna att delta. Under sommarmånaderna tävlas det bland nybörjare, amatörer och mer erfarna fiskare. Det är tre etapper, juni, juli och augusti. Den som missat första etappen har ny chans att skicka in sina fiskeresultat nu under juli månad. Det är bara att maila in sina resultat till redaktionen.

Fyra fiskeklasser är det som gäller, gädda, abborre, öring och regnbågslax.

En klassegrare utses varje etapp, och det är störst fisk som gäller i varje klass. De med de tre största fiskarna får pris, men enbart etappsegrarna, alltså de som varje månad vinner sin klass (totalt tolv stycken när sommaren är slut) går vidare till den stora finalen i september.

Nu är fyra finalister klara för höstens final och det är: Leif Carlsson, Borlänge, Isak Lintula, Juha Korpela Borlänge och Lars Berglund, Svärdsjö.

Juni månads resultat:

Abborre

1) Leif Carlsson, Borlänge, 1,2 kg. 49 cm (Vann på längd). Fiskat i Rossen, Horndal.

2) Isak Lintula, Borlänge, 1,2 kg, Längd 45 cm. Fiskat i Vikasjön.

3) Aaron Hjelm Söderlund, Söderbärke, 650 gram, 34 cm. Fiskat i Barken.

Gädda

1) Isak Lintula, Borlänge, 8,3 kg. Fiskat i Ösjön.

Öring

1) Juha Korpela, Borlänge, 5490 gram, 73 cm. Fiskat i Amungen.

2) Märit Svärd Parad,Tuna Hästberg, 1880 gram, 59 cm. Fiskat i Rämen.

Regnbåge

1) Lars Berglund, Svärdsjö, 6120 gram. Fiskat i Stortjärn.

2) Gunnar Hedlund, Borlänge, 2770 gram, 54 cm. Fiskat i Stensjön.

3) Gunnar Eriksson, Borlänge, 2620 gram, 60 cm. Fiskat i Svarttjärn.

Så gör du för att delta under juli:

Om du fiskar en öring, abborre, regnbågslax eller gädda under juli månad är du välkommen att maila resultatet till oss.

Skriv dina kontaktuppgifter, vad du fiskat, i vilken sjö, när, hur lång respektive tung fisken var. Bifoga gärna en bild och/eller en filmsnutt.

E-posta till: ddfisket@daladem.se

Alla är välkomna att delta och fina priser utlovas till de tre med störst fisk i varje kategori.

Lycka till!