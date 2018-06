"De glömmer sjukdomen och blir dansare" – Får ett friskare liv med parkinson

Från Kalix i norr till Ängelholm i söder har Parkinsonsjuka kommit till Leksand för att dansa. I tre dagar ska över 70 personer under ledning av professionella dansare från bland annat Balettakademien i Stockholm dansa sig friskare.

TV: Se smakprov från dansövningen

Innanför dörren till gymnastiksalen på Leksands folkhögskola har deltagarna lämnat sina rollatorer och käppar.

– Här är alla dansare, inte patienter, vi riktar oss mot det friska inte det sjuka. Det här är verkligen friskvård, säger en av ledarna Åsa Elowson.

Hon förklarar att metoden är utvecklad i USA av dansaren och koreografen Mark Morris och finns numera spridd i hela världen genom hans kurser. Ledarna för lägret har olika dansbakgrund med erfarenheter från bland annat balett, tango och nutida dans. Ledorden är känsla, gemenskap och glädje.

den absolut bästa träningen jag hittat

Sjukgymnasten Lena Andrén förklarar att parkinsonsjuka har stort behov av fysisk aktivitet för att må bättre. Många blir hopsjunkna och får svårt att andas. Hon berättar att en del kan bli socialt handikappade för att de får svårt att prata.

– Det ska vara stora rörelser som öppnar upp, det ökar rörligheten, balansen och de får lättare att andas. Alla kordinationsövningar utvecklar även hjärnan, säger hon.

Rörelserna anpassar deltagarna själva och stor vikt ligger vid den egna kreativiteten. Alla följer med efter sin förmåga och det hörs fniss och skratt i lokalen mer eller mindre hela tiden. Ibland sitter deltagarna på stolar när de gör övningarna, ibland går de runt i en ring.

– Det här är den absolut bästa träningen jag hittat. Det är kul och roligt vilket gör att det blir av, något som är extra viktigt för oss med parkinson. Jag skulle var mycket sämre både fysiskt och kanske psykiskt om jag inte dansade, säger Lena von Post från Eksjö.

Ena stunden är det riktiga snabba takter – Shape of You med Ed Sheeran sätter fart på dansarna. För att i nästa stund bli lugna andningsövningar och klassisk musik. Henrik Tell från Stockholm har varit med under flera år och gillar stämningen där alla leker och kan leva ut.

– Musiken är viktig, hör jag en bra låt börjar det rycka i mig. Det här är stimulerande och vi tränar på att våga göra grejer, säger han.

En av deltagarna Lena Wikström från Rättvik känner sig piggare av dansen men tror att den sociala delen betyder lika mycket som dansen. Under lägret kombineras danspass med utflykter till bland annat Karlfeldtsgården och Hildasholm. En kväll blir det kyrkbåtsrodd med Brudpiga.

FAKTA/Parkinson

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som oftast drabbar personer över 55 år. I Sverige finns ungefär 20 000 personer som har sjukdomen. Den yttrar sig genom att nervceller, som tillverkar signalsubstansen dopamin, långsamt försvinner. Dopaminet är viktigt för att signalerna från olika delar av hjärnan ska nå varandra och när det blir för lite dopamin i hjärnan kan symtom som bland annat skakningar i kroppen och långsamma rörelser uppträda. Det finns idag inga läkemedel som botar sjukdomen, men det finns effektiva mediciner som hjälper till att kontrollera symtomen.

Källa: Parkinsonförbundet