Drama i Veckans match – självmål avgjorde Västerdalsderbyt: "Surt"

REPRIS: Se Västerdalsderbyt på Skinnarvallen mellan Malung och Dala-Järna

Vårens sista livesända Veckans match var också den avslutande omgången före sommaruppehållet i Dalafyran.

Premisserna inför Västerdalsderbyt på Skinnarvallen var också raffinerade: hemmalaget Malung var tabellsjua och hade chans att dels haka på toppkvartetten i serien, dels distansera sig från bottenträsket som aldrig är särskilt långt borta på nedre halvan i årets division 4-serie.

Dala-Järna å sin sida hade fyra poäng ned till Malung före avspark, och kunde vid seger slå in en poängmässig kil i tabellen mellan sig själva och sexan.

Men det var Malung som ville mest inledningsvis, och i den 24:e matchminuten skickade hemmalagets Emil Stam in en frispark i straffområdet som Erik Niss-Jonsson nickade in i bortre hörnet. Av bara farten höll Niss-Jonsson sedan på att utöka Malungs ledning via ett friläge bara minuter senare, men Dala-Järnas Christian Albinsson stod i vägen.

Malungs 1–0-ledning stod sin in i paus.

Efter den flyttade Dala-Järna upp sina positioner i jakt på en kvittering och skapade en rad chanser på fasta situationer. Men de riktigt farliga uteblev efter att ett par slarvigt slagna frisparkar, och i stället var det Malung som fick ett par heta omställningslägen.

Men såväl Emran Ibrahimi som Christoffer Johansson missade ett varsitt friläge – och kort därefter kunde Joel Granberg förvalta en av Dala-Järnas alla frisparkar och skicka in kvitteringen i den 72:a minuten.

Gästerna vädrade morgonluft.

Men den gick snart ur dem.

För med kvarten kvar drog högerbacken David Lindow till med det allra lösaste av skott utanför straffområdet. Bollen ändrade sedan riktning på Järnabacken Mattias Stark och ställde Albinsson i gästernas mål – 2–1 till Malung.

Dala-Järna gjorde ett par offensiva byten i sin kvitteringsjakt och skickade in såväl Wille Vestlund som Ibrahim Oluwanishola – en gång i tiden av Sporten dubbad till "Dalarnas egen Ibra".

Men trots att gästerna i blått skapade mängder av hörnor fick man inte in bollen. Malung vann med 2–1 och är nu som tabellsexa bara en poäng bakom Dala-Järna inför sommaruppehållet och returmötet lagen emellan den tredje augusti.

– Jag tycker att vi skapade en del, men jag fick aldrig den där känslan att vi var riktigt nära på slutet, sa Järnas Natanael Pehrs till Sporten efter matchen.

– Lite surt efter att vi haft sju raka matcher utan förlust. Malung tippade ju att vi skulle åka ur inför serien så vi hade gärna vunnit. Men vi får ta dem i returen i stället.

Malungstränaren Rolf Höglund kan se framemot hösten med tillförsikt efter en fin avslutning på vårsäsongen då MIF har 8–2 över de två senaste matcherna och en plats på den övre halvan av tabellen.

– Vi spelade ett mer kollektivt anfallsspel med flera spelare delaktiga, medan Dala-Järna förlitade sig till Joel Granberg, framför allt, sa Höglund och fortsatte:

– I övrigt var det ett likartat derby som vårt mot Vansbro med mycket långa lyft från båda lagen, särskilt i andra halvlek.

Veckans match tar liksom Dalafyran ett sommaruppehåll och är tillbaka den åttonde augusti med ett derby i Västerbergslagen: Nyhammar-Ludvika.

MATCHFAKTA

Malungs IF-Dala-Järna IK 2–1 (1–0)

Målen: 1–0 (24) Erik Niss-Jonsson, 1–1 (72) Joel Granberg, 2–1 (75) David Lindow.

Varningar, MIF: Emran Ibrahimi, Christoffer Johansson, Lukas Halvarsson. DJIK: Natanael Pehrs, Fredrik Bäck, Emil Hermansson.

Domare: Gustaf Bortas, Falun.

Publik: 252 på Skinnarvallen.