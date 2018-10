Efter de tuffa åren - nu är Paola tillbaka och uppträder på hemmaplan: "Jag for väldigt illa"

2002 släppte Paola Bruna debutalbumet "Stockcity girl" och fick en stor hit med "Above the candystore". Hon blev nominerad till årets Pop/rock kvinnlig på Grammisgalan 2003 och som årets kvinnliga artist på både P3 Guld och Rockbjörnen samma år.

Men sedan blev det tyst kring den Svärdsjöbördiga popartisten. Det kom aldrig någon uppföljare till den hyllade debuten.

- Det var absolut inte meningen att det skulle bli så men det dök hela tiden upp väldigt stora livsförändringar som skilsmässa, död, liv och flytt. Saker som gör att det tar väldigt lång tid att börja om igen både i det privata och i arbetslivet, säger Paola.

Hon menar också att hon fått uppleva mindre trevliga sidor av musikbranschen som det tagit tid att återhämta sig från.

- Ja gud, jag skulle inte rekommendera någon det, du måste nästan vara psykopat för att befinna dig i den världen. Jag har blivit utnyttjad, bortskuffad och omkullsprungen. Det är en hård och tuff värld för unga människor att vara i, och jag var inte ens ung då haha! Jag for väldigt illa, så det har tagit tid att återuppbygga sig själv igen.

- Men det var en fantastisk skola också även om det var tufft och hårt så är jag troligt glad över att jag fick chansen. Jag fick turnera med Moder Jords Massiva och Teddybears Sthlm. Den enda drömmen jag har kvar nu är att få tävla i Melodifestivalen, den hoppas jag kunna delta i nästa gång, nästa år är det tyvärr redan försent.

Bland annat fick hon se låten "Hang with me" från debutalbumet förvandlas till en hitlåt av Robyn åtta år efter att hon själv spelat in den.

- Jag blev faktiskt lite ledsen, det var ett av alla sätt i raden att bli behandlad på. Klas Åhlund äger ju rättigheterna till låten men alla bidrar ju med sitt till musiken och jag har också känslor för de gamla låtarna som jag tagit mig an. Men jag var bortglömd och inte tillfrågad. Jag är inte bitter och sur över det, sådana saker förekommer i musikvärlden och sedan glöms det bort.

Istället för en fortsatt musikkarriär har hon bland annat jobbat som programledare i Sveriges Radio och idag jobbar hon som ateljerist (en sorts konstpedagog) i Botkyrka kommun. Så det var inte helt självklart att det skulle bli en comeback som artist, men i somras släpptes singeln "Make it", hennes första släpp på sexton år.

- Ja, lite motvilligt. Vi har blivit som ett team jag och min make Fredric Lindberg, som är från Enviken, där han tar alla tråkiga delar och jag gör det roliga, det konstnärliga och visuella. Sakta men säkert har vi byggt upp det här igen med hjälp av en tredje part. Det har tagit lång tid att hitta folk som fattar vad det handlar om ljudmässigt. Jag är ingen instrumentalist så jag är beroende av samarbeten där man kan ta tillvara på mina visioner.

Nyligen släpptes andra singeln "Shut up" och en EP är planerad att släppas runt årsskiftet. På lördag är hon tillbaka på "hemmaplan" och uppträder på "Sisters Unite Club" på Kopparhatten i Falun som är efterfesten till "Sisters Unite Dalarna", en festival som lyfter fram jämställdhetsfrågor och belyser kvinnors rättigheter.

- Jag är så laddad inför det, från topp till tå, det puttrar som i en gryta. Jag tycker om att bjuda på något riktigt bra, det ska vara visuellt på alla plan med konfetti, paljetter och ballonger. Jag gillar själv inte långa konserter utan vill ha en maxad halvtimme där man kör allt man har. Man får kanske höra några gamla låtar men de är bara extra glitter på tårtan, jag vill att man ska smaka på de nya låtarna.

