En man åtalas för sex fall av misshandel – ska även ha låst in en person i flera timmar

Mannen i fråga är i 30-årsåldern och åtalas nu vid Mora tingsrätt misstänkt för sex fall av misshandel, ett fall av olaga frihetsberövande samt ett fall av olaga hot.

Enligt åtalet ska mannen, någon gång mellan maj och september 2016, ha slagit en annan person med öppen hand på kinden. Detta ska ha skett i en bostad i Falu kommun. Någon gång under samma period ska han även ha låst in personen i ett rum under två timmar, även detta ska ha skett i en bostad i Falu kommun.

Under samma tidsperiod ska mannen även ha sparkat en kvinna i ryggen. Vid samma tillfälle ska han även ha dragit en annan kvinna i håret och slagit kvinnan i ansiktet med öppen hand. Även dessa brott ska ha begåtts i Falu kommun.

Samma sak ska ha upprepats i en bostad i Leksands kommun, någon gång mellan oktober och december 2016. Mannen ska ha slagit kvinnan i ansiktet samt dragit henne i håret och sparkat på hennes ben. Han ska även ha misshandlat en annan kvinna som försökte gå emellan.

Någon gång mellan november och december 2016 ska mannen ha misshandlat den ena kvinnan genom att sätta sig på henne och ta tag med båda händerna om kvinnans hals. Även detta brott ska ha begåtts i Leksands kommun.

Slutligen misstänks mannen för att ha hotat att döda den ena kvinnan och skadat den andra, om den sistnämnda berättade för den sistnämnda om hotet. Detta ska ha skett på en plats i Borlänge kommun i mitten av januari 2017.

Som bevisning lägger åklagaren fram förhör med den åtalade mannen samt med målsägandena.

Den åtalade mannen förnekar samtliga brott som han åtalas för.

