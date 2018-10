Falun behöver inte mer betong. Tänk grönt vid Rödbro!

Falu kommuns patentlösning för staden tycks vara: mer betong och fler bilparkeringar i centrum, allt under mantrat ”förtätning”, en lika populär som hal politikerdevis. Just nu uppmanar man hugade, via annonser och drönarfilmer på YouTube, att bebygga Rödbro-tomten nere vid Knutpunkten – idag en anskrämlig grusparkering, tidigare ett område med cykel- och gångvägar, träd och grönska.