16-åriga flickan blev utsatt för människohandel – nu är domen fastställd: "Många faktorer försvårade rättsprocessen"

Under onsdagseftermiddagen bjöd Länsstyrelsen Dalarna tillsammans med Högskolan Dalarna in till en temadag med fokus på prostitution och människohandel. En av punkterna är det uppmärksammade fallet om den idag 16-åriga flickan som blev utsatt för människohandel under två års tid av sina föräldrar.

Det tog två år innan häktningsförhandlingar inleddes i februari i år och i juli kom den slutgiltiga domen. Två års fängelse och 10 års utvisning. Flickan hade i februari själv rymt från föräldrarna och kontaktat socialtjänsten i en annan stad som valde att agera på direkten.

Inget barn ska tigga på våra gator

För att fall som detta ska gå smidigare krävs en bra samordning av alla inblandade myndigheter. Rättsväsendet och myndigheter, säger Maria Schyberg, regionkoordinator mot prostitution och människohandel på region Bergslagen.

– Det här är en jätteapparat och då gäller det att myndigheterna kan samverka snabbt och effektivt. Det vi kan lära oss av till nästa gång är att göra rätt i tid. Min roll är att socialtjänsten gör sitt jobb. När folk fick nys om den förmodade människohandeln svarade polisen med att kontakta socialen medan socialen svarade med att kontakta polisen. Vi ska i såna här fall säkerställa att vi har en bra dialog mellan polis, socialtjänsten och även ambassader och UD. Inget barn ska tigga på våra gator, säger Maria Schyberg.

Annika Svensson på Polismyndigheten Region Mitt säger att de är snabbt ute på platsen om det rör sig om barn som tigger.

– Får vi information åker vi dit direkt och vi ringer även myndigheter som till exempel socialen, som har hand om dessa ärenden, så att de snabbt kan kopplas in.

Hon kände skuld att föräldrarna satt i fängelse

Den 13 februari i år inleddes förundersökningen och kort därefter anhölls och häktades de misstänkta föräldrarna. Rättegången höll på i sex dagar och var väldigt jobbig för flickan. Hon behövde vittna mot sina egna föräldrar och hade svårt att ta in när åklagaren yrkade på fängelse i tre-fyra år.

– Enligt flickan hade det räckt med ett par månader. Hon kände skuld att föräldrarna satt i fängelse, säger åklagare Kristofer Magnusson.

Under onsdagens genomgång framkom det att flickan hade två syskon som inte ville vara med i polisutredningen och vittnesförhör. Något som kom att försvåra rättsprocessen, fortsätter åklagare Magnusson.

– Det var ett osäkert rättsläge. Med ovilliga förhörspersoner och bevissvårigheter. Var dottern inhyst hos någon eller transporterades hon av föräldrarna till och från butikerna varje dag var frågor vi hade. Tingsrätten ansåg att det var tvångsarbete. Hovrätten tyckte inte det.

Idag går flickan i svensk skola och väntar på att få en god man. Hon har viss kontakt med sina släktingar från sitt hemland, något som både socialtjänsten och polisen ställer sig kritiska till. De båda föräldrarna sitter på varsin anstalt och har enligt uppgifter inte klagat på domen.