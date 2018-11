Bytesmarknad en myllrande avspark inför kallare tider: ”Bra grejor i år”

– Det är lite mer än förra året, säger Annelie Linderson som var en av dem som organiserade och gav goda råd till alla besökare.

På söndagen var det åter dags för Friluftsfrämjandets bytesmarknad på Lugnetgymnasiet, en tillställning som har 30-talet år på nacken.

På förmiddagen hade folk lämnat in sådan de ville bli av med, och på eftermiddagen vällde kunderna in. Här fanns utrustning för hal is, vita spår och branta backar – brädor, skidor och skridskor.

– För barnfamiljer är det här ofta räddningen att hitta grejor i adekvat storlek, och bli av med det som är urvuxet. På det här sättet kan man också ha råd med den sport som barnen är intresserade av just den här vintern, säger Annelie Linderson.

Utomhussport i all ära, men det var en kamp även inomhus kring borden med hjälmar och pjäxor. Vuxna kom överlastade med fynd. I grenen ”bära litet barn och fyra par stora snökängor” får Frida Wahlstedt en medalj.

– Vi ska till fjällen, jag, sambon och barnen. Jag borde ha tagit med en stor kasse, förklarar Frida Wahlstedt som snott ihop sin last med snören. Nu saknade hon bara stavar.