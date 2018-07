Coop-etableringens kostsamma akilleshäl – butikschefen: "Ett prioriterat problem"

Efter att haft öppet i omkring en månad konstaterar Erik Nilsson att butiken nått upp till sina försäljningsmål trots de tuffa utmaningarna som man ställts inför vid nyetableringen.

Matsvinn har varit oundvikligt, men det har även ingått i strategin. Välfyllda hyllor har från starten varit ledorden och man räknar inom kort med att hitta rätt nivå för inköpen så att man i framtiden slipper att slänga varor som har åldrats, menar Nilsson.

– Vi lyssnar mycket på kunderna och har ökat det grundsortiment som vi hade från början, vi är fortfarande väldigt nya och håller på att hitta formen. Men inom Coop är vi nöjda och tycker att det än så länge gått väldigt bra.

Efter sommaren kommer Coop att göra en första och mer noggrann analys över försäljningen. Detta för att kunna lägga en korrekt långsiktig strategi för personal och butik.

– Det är klart att när man bygger en sådan här stor butik måste det säljas för ett visst antal kronor varje månad.

Men allt är inte på topp. Ett betydande och anmärkningsvärt problem har uppenbarat sig.

– Trafiksituationen vid in- och utfarten är inte bra. Där sitter det ett signallyse som under väldigt kort tid visar grönt när man ska köra in, och samma sak igen när man ska ut. Det gör att det blir långa köer och då väljer folk att åka någon annanstans.

Han menar att det har en stor negativ påverkan på försäljningen, vilket betyder att butikens omsättning och vinst blir lidande.

– Vi är väl medvetna om problemet och jobbar med att försöka hitta en lösning så snart som möjligt. Jag törs dock inte svara på hur lång tid det kan ta.

Coop har påpekat problematiken för Trafikverket som inte verkar bry sig speciellt mycket, betonar han.

– Vi fortsätter att arbeta på det spåret där vi ska bevisa för dem att de behöver göra någonting åt den korsningen. Mycket mer än så kan vi nog inte göra från Coops sida. Det här är ett prioriterat problem, säger Erik Nilsson.

Joanna Ljunggren är presskommunikatör på Trafikverket och berättar att det finns två anledningar till att signalljuskorsningen inte har, eller kommer att, byggas om till en exempelvis rondell.

– Vi har gjort bedömningen att i och med att bilister måste bromsa, stanna och gasa mer om vi bygger om till en rondell så är det inte bra ur en miljösynpunkt. Det blir mer utsläpp och buller då, säger Ljunggren.

Genom korsningen löper en Europaväg som har mycket hög prioritet, betonar hon.

– Framkomligheten är också en stor del som vi räknar in i bedömningen. I och med att det är en prioriterad riksväg så måste den hållas öppen, det handlar om att fler måste kunna komma fram från andra delar av landet.

Hon menar att Trafikverket tittar mycket på den stora helheten och kanske använder sig av lite andra parametrar, än den lokala matbutiken. Hon säger dock att hon kan sympatisera med Coop i deras frustration.

– Jag har stor förståelse att det här är en fråga som engagerar och jag förstår att den här handlaren gärna hade sett en annan lösning, säger Joanna Ljunggren.

LÄS MER:

Han jämför Coop-etableringen med att kissa på sig: ”Jättekul idag, sen kommer det kallt och surt efteråt”

Matbutik fick svinnpris – utbildar kunderna i att lukta och smaka