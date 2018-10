Direktören som i dag kör taxi: "På Landstinget Dalarna jobbade jag ihjäl mig"

Inte längre direktör, idag bara en glad taxichaufför.

Det var för ett år sedan när livet fick chansen att ta en oväntad vändning. Då hade det snurrat på rätt bra en tid. Landstinget Dalarnas IT-direktör sedan tio år tillbaka Jens Bergqvist var i ropet. Runt honom på IT avdelningen fanns hundra anställda som krävde bekräftelse, samtidigt är hans ena fot tjudrad vid landstingets besparingskrav på en halv miljard kronor. Han jobbar jämt. Dygnets 24 timmar räcker inte till.

– Han var aldrig hemma. Våra barn och barnbarn prioriterades bort, likaså vårat förhållande, berättar Mikaela Bergqvist.

Massmedia trycker på. Dala-Demokraten gräver i Jens Bergqvists tvivelaktiga inköp av smarta klockor och sporthörlurar. När anställda flyr avdelningen trycks han upp mot väggen än mer.

– Men jag stod till svars för det där. Jag skulle precis lägga i en till växel för att rätta till problemen, berättar Jens Bergqvist.

Det var då, för ett år sedan, som hans chef meddelar honom att han inte längre är aktuell i rollen som visionären.

– Jag skulle fortfarande få vara med och lira, men jag skulle inte längre få vara Zlatan, säger Jens och skrattar.

Han kunde inte se sig i någon annan roll än målgöraren. I många år hade han byggt upp IT avdelning. När han började var de 40 anställda, nu var de 150. Under åren växte ansvaret att ej enbart överblicka IT utan också system och medicinsk teknik. När han får reda på att han inte längre är den som ska hålla handen över de områdena säger han upp sig och börjar söka andra chef- och direktörsjobb.

– Jag sökte överallt. Under en lång tid. Hela tiden i affekt.

Direktör Bergqvist var inställd på att visa resten av världen att han fortfarande var att räkna med.

– Jag var besatt. Samtidigt var jag jävligt illa däran. Kraftigt överviktig. Stressad var bara förnamnet.

Jens tror att han inte levt idag om han fått förnyat förtroende som IT direktör på Landstinget Dalarna.

– Det var galet. Påsken 2015 tog jag två veckor av min semester och lade in mig på psykavdelningen på Säters sjukhus. Där fick jag förutom en massa piller också elchocker för att lugna ner mig så att jag, ursäkta uttrycket, skulle bli "laddad" och så fort som möjligt kunde återvända till kontoret.

Femtio år, gravt överviktig och med ett enda livsmål; jobba, jobba, jobba.

– Men så kom den där dagen, efter att ha irrat runt i hela Sverige på jakt efter bekräftelse och med flera erbjudanden om nya chefsuppdrag, då jag sätter mig ner med min fru och rannsakar mig själv. Mentalt var jag helt slut. Den givna frågan, som jag flytt ifrån under så lång tid, "varför jagar jag mig själv så här", slår mig stenhårt i ansiktet.

Sönderstressad, deprimerad, arbetslös. Då fattar han ett drastiskt beslut i nära samförstånd med sin Mikaela.

– Jag ska börja köra taxi.

Sagt och gjort. Med 50 000 kronor mindre i månadslön kör den förre direktören taxi idag.

– Stämmer. Jag har tagit taxikort och fått en anställning på Borlänge Taxi. Första körningen var för två månader sedan, från järnvägsstationen i Borlänge till ett hotell i stan.

Idag är det mesta mycket lättare. Jens har gått ner femtio kilo. För ett år sedan vägde han 140. I dag väger han 80 kilo.

– Visserligen med hjälp av en operation. Men hade jag kört på som vanligt hade jag aldrig gett mig själv den tid som krävs för att fatta ett sådant stort beslut.

Det finns många föreställningar om att en chef är väldigt mycket viktigare än en taxichaufför?

– Om det är priset för att kunna koppla av, andas, hålla sig frisk, så kan de föreställningarna hoppa upp och ta sig.

Vad har din omgivning sagt?

– Både det ena och det andra. Det mest häpnadsväckande är ändå att förståelsen i det närmaste är noll och inget från Arbetsförmedlingen. Meningen med mitt karriärsteg är helt obegripligt för dem.

Du ser det som att du gör karriär?

– Absolut. Jag har aldrig mått så bra som nu. Att känna ett djupt välmående kan väl också få definiera det upphaussade begreppet. Men jag är också glad över åren på landstinget. Det var en fantastisk tid, men det hade sitt pris.

Hur skulle du vilja beskriva ditt välmående?

– Jag känner mig fri idag. Glad. Förr när jag kom hem pratade jag bara om problemen på jobbet. Varje dag. År ut och år in. Idag pratar jag bara om det roliga på jobbet.

Har du kontakt med någon av dina gamla kollegor på landstinget?

– Det kan hända. Det viktiga är att det inte finns några konflikter som ligger och gnager.

Varför blev det taxi?

– För många år sedan sade jag till mig själv, mest på skoj, att jag börjar köra taxi den dagen jag inte längre klarar av att vara chef. Ska man hålla sig frisk över tid tror jag man ska titta på sitt arbetsliv i olika etapper. Efter tjugo år som chef är den tiden över för min del. Nu rullar det vidare, fast på ett annat sätt.

Finns det en risk för återfall?

– Jag får se upp. Skulle jag gå in i en ny chefsroll idag är jag rädd att jag skulle köra på som förr. Addera det sedan med alla extra arbetsbelastningar som den slimmade organisationen kontinuerligt lägger på chefens axlar. Nej, i längden är inte det hälsosamt. Det behöver man inte vara direktör för att fatta, säger Jens Bergqvist.

Fakta

Namn: Jens Bergqvist

Ålder: 51

Familj: Gift med Mikaela. Två barn och fyra barnbarn

Bor: Falun

Arbete: Taxichaufför

Tidigare arbete: IT Direktör med utvecklingsfokus, Landstinget Dalarna

Intressen: Andlighet