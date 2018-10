Efterlängtad premiär för Falu BS – men knock på Lugnet när Bollnäs satte fart direkt

Det är tufft på toppen, och kan blåsa väldigt hårt.

Just det fick Falu BS känna på i fredagens elitseriepremiär efter åtta år i den allsvenska skuggan.

Ett explosivt Bollnäs satte full fart framåt direkt – och fick också full effekt på en snabb och vägvinannde offensiv.

Redan efter 56 sekunder kunde nyförvärvet Kasper Milerud dra ett skott i flykten förbi Max Bergström i hemmaburen.

Sex minuter senare hade Bollnäs redan kopplat greppet med ledning 3–0 efter två hörnmål av Patrik Nilsson och Andreas Westh. I det läget var Per Hellmyrs redan uppe i tre assist.

Och det skulle komma mer – åtminstone sedan Falu BS stuckit mellan med också de göra mål på sitt första avslut för säsongen. Det kom på ett lödigt skott ur vänstervinkel från Lukas Mårdberg.

Sedan var det dags för Patrik Nilsson att ta över showen med två raka mål – ett friläge och ett kanonskott från snäv vinkel på vänsterkanten.

Den långe storskytten från Söderfors är uppenbarligen tillbaka i bästa form efter att ha fått förra säsongen svårt sinkad av giftstruma.

Under den här starka inledningen av gästerna kunde effekten ha blivit än värre för Falun, om inte Max Bergström i buren varit så pass inspirerad.

Nu hann förvisso Kasper Milerud med att öka på till 6–1 innan hemmalaget studsade tillbaka med två raka mål före paus genom David Forsell och Lukas Mårdberg.

Det var i sammanhanget en stark uppryckning av nykomlingen som var på väg att bli stenhårt nedskickade i den mörkaste av källare.

Men vad gäller den lagmoralen kan tränare Jocke Forslund ändå vara ganska belåten, det kan bli en hel del värt framöver i elitserien.

Efter den urladdningen i första halvlek blev det mest en lagom engagerande transportsträcka i en andra halvlek där Bollnäs inte hade några problem att hålla undan till en säker seger.

Patrik Nilsson kunde till och med kosta på sig att bomma en straff – eller snarare var det Max Bergström som gjorde ännu en av flera fina parader i matchen.

MATCHFAKTA – BANDY Elitserien

Falu BS–Bollnäs GIF 4–9 (3–6)

Mål: 0–1 (1) Kasper Milerud (Per Hellmyrs), 0–2 (5) Patrik Nilsson (Per Hellmyrs, hörna), 0–3 (8) Andreas Westh (Per Hellmyrs, hörna), 1–3 (10) Lukas Mårdberg (Erik Stoor), 1–4 (11) Patrik Nilsson (Per Hellmyrs), 1–5 (24) Patrik Nilsson (Kasper Milerud), 1–6 (27) Kasper Milerud (Samuli Helavuori), 2–6 (38) David Forsell (Daniel Bäck), 3–6 (44) Lukas Mårdberg (Caspher Ekström), 3–7 (56) Patrik Nilsson (straff), 4–7 (66) David Forsell (Daniel Bäck), 4–8 (76) Patrik Nilsson (straff), 4–9 (82) Per Hellmyrs (Kasper Milerud),

Hörnor: 3–12 (1–7)

Utvisningar: Falu BS 3 x 10, Bollnäs –

Domare: Jacob Liljengren.

Publik: 860.