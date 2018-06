Falubandet spelar på Skandinaviens största hårdrocksfestival: "Det är lite overkligt"

Se vårt snack med Gaupa i deras replokal i Falun:

Av några hundra svenska band som söker genom Studiefrämjandet för att få en spelning på Sweden Rock varje år väljs bara åtta ut. Hårdrocksbandet Gaupa från Falun hade bara spelat ihop i lite mer än ett år och aldrig spelat live ihop när de skickade in den enda låt de hade inspelad.

Det räckte för att bli en av de få utvalda att få denna prestigefyllda spelning.

- Det är rätt många som söker så vi hade tur som fick komma med, säger bandets trummis Jimmy Hurtig.

Gaupa beskriver musiken de spelar som "stoner-rock med inslag av doom och progressiv rock" och har spelat ihop i snart två år. De började mest på skoj när de medlemmarna bestämde sig för att spela rock ihop. Sångaren Emma Näslund var ett stort fan av Daniel Nygren och Jimmy Hurtigs förra band Mother of god.

- Jag ville ha ett stoner-band länge och jag grinade när jag såg Mother of god första gången. Det är så fett att jag nu får spela med mina idoler, säger Emma.

Läs också: Borlängebandet firade nationaldagen på Sweden Rocks första dag

Till en början sprutade det ut låtar ur bandet men efter att bara ha tillbringat mycket tid i replokalen i Varpgården i Falun så bestämde man sig för att ta det ett steg till och göra en musikvideo till låten "The drunk autopussy wants to fight you".

Eftersom de alltid kallat musiken de gör för bilåkar-rock så var det naturligt att de spelade in musikvideon när de körde runt i en bil.

- Vi tänkte att vi gör det istället för värsta pretentiösa idén. Så vi trängde in oss i min supertrånga bil, tejpade upp en Go pro-kamera på backspegeln, käkade matlåda, hängde tvätt och spelade på instrumenten medan vi körde runt. Det var väldigt do it yourself, säger David.

Läs mer: Faluband klart för Sweden Rock Festival

Se musikvideon till "The drunk autopussy wants to fight you":

Musikvideon var den som gjorde att de bokades till Sweden Rock Festival, som äger rum den 6-9 juni, vilket blev startskottet för en mer seriös satsning för bandet.

- Eftersom Sweden Rock är så pass stort så har det bidragit till att vi fått mer uppmärksamhet med fler spelningar och arrangörer, tidningar och radio som hört av sig. Så det är väldigt mycket som hände på kort tid ändå. Det är vi supertacksamma för, säger David.

Tiden efter det blev klart att de ska spela på den stora hårdrocksfestivalen med runt 30 000 besökare har varit en hektiskt tid då bandet satsat på att få klart en EP att kunna visa upp på festivalen.

- Vi ville ha något mer att visa upp, vi hade bara en singel innan. Så ville ha lite fler låtar som folk kan lyssna på efteråt om de tyckte att det var schysst liksom, säger Jimmy.

Förutom Sweden Rock-spelningen så kommer Gaupa även att spela på bland annat Dalecarlia Music Festival i Borlänge och Putte i parken i Leksand i sommar. Men det stora målet är att få spela på den stora tyska hårdrocksfestivalen Freak Valley.

- Jag och Danne har spelat där med vårt förra band. Vi ska dit nästa sommar, så är det bara. Vi vi spela mer utomlands för det finns så otroligt mycket band här så man får bråka om allt, det finns hundra band per ställe säger Jimmy.

Läs även: Hardcore Superstar ställer in spelning på Putte i Parken – Backyard Babies ersätter