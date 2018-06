Fyra villor i Falun har valts ut för att vara med i forskning: "Kan bidra till en bättre folkhälsa"

– Falun representerar en medelstor svensk stad med ett lite kallare inlandsklimat, vilket kan bidra med viktig information om hur de geografiska förutsättningarna påverkar inomhusluften, säger Hans Bagge, universitetslektor vid avdelningen för byggnadstrafik på Lunds Tekniska Högskola.

Projektet har överlag blivit mött med positiva reaktioner – många vill låna ut sina hus för närmare analys och intresset för att få mer kunskap om ventilation, miljö och klimatsmarta val är stort. Även bland faluborna.

– I Falun har fyra villor valts ut för att delta i projektet, där man kommer att mäta koldioxidhalt, temperatur och luftfuktighet under hela året. I tidigare studier har man endast gjort mätningar under 14 dagar och då kan man missa viktig kunskap om inomhusklimatet under alla årstider.

Varför är projektet så viktigt - hur påverkas vi vårt inomhusklimat?

– Förutsättningarna ändras hela tiden, därför behöver vi veta hur vi kan vara som mest energieffektiva och klimatsmarta just här och nu. Kunskaperna vi samlar in är värdefull feedback för byggföretag och kopplar till byggreglernas krav om energianvändning och inomhusklimat, men även för småhusägare som behöver begriplig information om hur man bäst sköter sin ventilation och sitt inomhusmiljö. I ett längre perspektiv kan detta givetvis bidra till en bättre folkhälsa, summerar Hans Bagge.

De slutliga resultaten av projektet kommer att stå klara under 2019.