Gungande falukorv och utsiktstorn när faluborna fick tycka till om ny park: "Området har legat för fäfot länge"

Tidigare riksvägsdiket genom Falu centrum, det som numera kallas för Vasaparken ska få sitt ansiktslyft.

Falu kommun har avsatt 21,5 miljoner kronor för att genomföra projektet och är tänkt att stå klar 2020.

Till sin hjälp har man tagit faluborna.

Över 200 förslag har kommit in och det har handlat om allt från utsiktstorn, amfiteater till utomhusbio likt den under Broklyn Bridge i New York.

Ett av de allra mest innovativa förslagen handlar om en gungande falukrov.

Förslagsställaren menar att området där Vasaparken är tänkt att förläggas borde symbolisera ett Falun i miniatyr med dess kännetecken – med allt från en gungande falukorv till en 3D-målning i marken föreställande Falu gruva

"Området borde belysa Faluns centrala geografiska placering och anrika historia i Sverige. Som turister (och lokalbefolkningen) kan besöka och då få kunskap om allt fantastiskt som vi har här", skriver förslagsställaren.

Nu ser det dock varken ut att bli gungande falukorvar eller utsiktstorn.

När miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hade sitt senaste sammanträde bestämde man en inriktning för den nya parken.

Därmed inte helt säkert att parken kommer se ut som de skisser som finns tillgängliga idag.

Bland annat pågår ett detaljplanearbete för nya bostäder längs Parkgatan. Hur den planen landar kommer även påverka Vasaparkens definitiva utformning.

Även rent tekniska lösningar för parken måste gås igenom så att det fungerar i praktiken och så ska allt rymmas inom de 21,5 miljoner kronorna som projektet tilldelats.

– Nu ska vi bearbetat skissen och sedan börjar projektering, förklarar Kenneth Wåhlberg.

Klart är iallafall att Vasaparken i framtiden kommer domineras av sport och andra typer av aktiviteter, men också att parken ska fungera för så väl ung som gammal.

Vid korsningen Parkgatan/Trotzgatan ska ett välkomnande torg anläggas. Dessutom ska det även finnas plats för en scen – om än ingen amfiteater.

Och det är också kring ovanstående utformningen merparten av de 205 förslagen pekat mot.

Scen, sport och andra aktiviteter, väl anpassade till ett brett åldersspann har varit dominerande bland falubornas önskemål.

När väl politikerna skulle säga sitt valde Falupartiet, Liberalerna och Moderaterna att reservera sig mot beslutet.

De tre partierna ville istället att projektet skulle sättas på vänt tills det blir klart vad som ska vara på den intilliggande tomten, Rödbro.

Falupartiet, Liberalerna och Moderaterna ville även se en utredning kring möjligheten till ett parkeringsgarage under parken, men fick ge sig. Parterna reserverade sig dock mot det nu gällande inriktningsbeslutet.

Kenneth Wåhlberg:

– Vi är intresserad av att det händer något nu. Det här området har legat för fäfot länge och tilldelats alla möjliga ökennamn. Att anlägga ett parkeringshus skulle krävas massor med utredningar och tar i sådant fall lång tid, säger Wåhlberg.