Här skapas den nya generationen youtubers: "Jag vill bli youtuber när jag blir stor"

Fingrarna far över surfplattan och på några sekunder har ett stycke film klippts ner och tajtats till för att sekvensen där Maya Hedin springer ska bli mer effektfull. Hon och jämngamla kompisen Linnéa Hallström deltar i biblioteken i Faluns och Film i Dalarnas höstlovsaktivitet Youtube stories.

– Jag vill lära mig mer om hur man redigerar och klipper videos. Jag har en Youtube-kanal där jag lägger ut lite olika saker men vi har en gemensam kanal också, säger Maya.

Man kan tjäna pengar om man blir stor.

På den vloggar tjejerna och gör olika challenges, alltså utmaningar som oftast skrivs ner på lappar av tjejerna själva. Så drar man en lapp framför mobilkameran och utför det som står på den.

– Nyligen gjorde vi en challenge där vi drog lappar och sedan skulle rita på whiteboard i några sekunder, men det kan också vara att man ska äta någonting eller så, säger Maya.

Maya skapade sin egna Youtube-kanal när hon var åtta och Linnéa när hon var nio. Idag är de tio år och drömmer om en framtid som kända youtubers.

– Jag vill det för att det är kul att filma och redigera. Min pappa jobbar med redigering så han brukar hjälpa mig. Man kan tjäna pengar om man blir stor, säger Maya.

Vad krävs för att bli ett stort namn då?

– Att man redigerar bra och lägger ner mycket tid på det, säger Linnéa.

Båda följer Jocki och Jonna, före detta dokusåpastjärnor som vloggar om sin vardag och som senast förra året vann flera priser, bland annat Årets youtuber, på Guldtuben-galan. De följer även en del gamers, vilket Oscar Gustafsson, 11 år från Falun, också gör.

– Jag spelar själv så det är kul att få tips på spel man kan spela och få inspiration på hur man kan spela in ,säger han.

Man använder sig själv som ämne.

Han har ingen egen kanal än, men funderar på att skapa en.

– Det är kul med Youtube, jag tycker det är coolt att titta på andra som spelar in. Det är kul att spela in själv också. Jag spelar in lite vad som helst, om jag spelar eller gör något roligt med en kompis, säger han.

Frilansfilmaren Amrit Forss håller i kursen. Han är inte själv någon youtuber men har filmat allt från reklam, dokumentärer och konstfilm. I kursen, som turnerar mellan Falu kommuns bibliotek under höstlovsveckan, lär sig ungdomarna bland annat att filma, redigera, prata in i kameran och intervjua.

– Youtube är en gigantisk kanal som alla i den här åldern hänger på. Vi använder det som en plattform för det filmiska berättandet och pratar om vad det innebär att filma och att vara en youtuber. Det finns en enorm bredd, allt från gamers till livsstilsbloggare till sådana som gör avancerade sketcher, säger han.

Både Maya, Linnéa och Oscar bekräftar att "typ alla" följer youtubers och att många filmar själva bland deras kompisar och skolkamrater. Och den teknik som behövs, det vill säga mobiltelefonen, har ungdomarna i sina händer, säger Amrit.

– Det som är roligt är att du inte är begränsad till att sälja in det till någon kanal utan kan skapa ditt eget kreativa hörn på dina egna premisser. Man använder sig själv som ämne, och det kan vara både för att boosta sitt ego eller för att vara i centrum, till att människor visar sårbarhet och gör och säger saker som bidrar till att andra inte känner sig så ensamma.