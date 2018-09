Kristinehallen ska renoveras – "Vi måste skapa en attraktivare plats för artister och musiker"

Konsertlokalen har stått orörd sedan 1985 men efter 33 år är det dags för de smutsrosa och blåa väggarna att få nytt friskt liv. Ingemar Bergelinn som jobbar med Kristinehallens alla evenemang, allt från musik och teater, till föreläsningar och kommunmöten säger att det första gästerna lägger märke till när de kommer in i hallen, är lokalens interiör.

– När Joacim Cans skulle ha konsert här och klev in utbrast han " oh back to the 80´s. " Det är fler än honom som uttryckt det och jag kan bara instämma. Det är dags för något nytt, konstaterar Ingemar.

Han visar de nya färgerna som går i blågrå skala. Det är tänkt att det ska bli tre olika nyanser av gråblå där man ska schattera hallens väggar och balkong. Valet av en mörkare färgskala beror på att det inte får vara för ljus färg, då lokalens ljussystem kan störa konsertupplevelsen genom till exempel reflektioner. Redan när Bergelinn började som evenemangstekniker för kommunen för fyra år sedan, ville han se en förändring av lokalen.

Det som snabbade på processen var, när Ingemar i slutet av förra året märkte att marmordetaljerna på väggarna började lossna och ramla ner, och estetiskt såg det inte snyggt ut.

– Kommunen kände ju också att något måste vi göra så vi är ett steg i rätt riktning. Vi måste skapa en attraktivare plats för artister och musiker, säger Ingemar.

Beslutet att måla om lokalen togs vid årsskiftet och kommer ske i två etapper. Första etappen börjar idag och pågår i fyra veckor framåt. I andra etappen ska man schattera väggarna och balkongen och byta ut de specialbeställa draperierna på scenen.

Det hela kommer stå klart någon gång i början av nästa år.

Fotnot: Schattering- Målarteknik där man jobbar med olika nyanser för att skapa skuggor som gör att partiet blir mer levande.