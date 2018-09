Nu avslutas Ge vatten-projektet i Falun: "I valtider är det kul att se att folk kan göra någonting"

Välgörenhetsprojektet "Ge vatten" kickade igång den 19 maj med en gala på Magasinet i Falun den 19 maj. Projektet handlade om att skicka iväg så många vattenkassetter, som kan rena vatten i sol, som möjligt till behövande länder. På galan uppträdde lokala artister som Me the tiger, Bullermyren och Billy the zombie kid. Man släppte även en video för att få folk att donera.

På lördag avslutar man projektet med en arrangemang på Geschwornergården i Falun. Responsen under de här månaderna har varit stor, menar de.

- Vi är definitivt förvånade eftersom det lätt skulle kunnat gå folk förbi som vanligt. Men det har det inte. Folk har varit jättepositiva och det har lockat en sådan skaparkraft, säger Peter Ahlberg som är en av de drivande bakom projektet.

Folk har gjort fantastisk nytta. Speciellt nu i valtider är det kul att se att folk kan göra någonting

En pall med 72 vattenkassetter har redan skickats till Tanzania. Peter Ahlberg säger att lågt räknat så berörs 7-8 personer av varje vattenkassett. Han är positiv till att det blir ännu mer innan projektet avslutas.

- Vi tror att det blir en till pall. Folk har gjort fantastisk nytta. Speciellt nu i valtider är det kul att se att folk kan göra någonting, säger Peter.

"Sista natten med Ge vatten" kallar de evenemanget på Geschwornergården på fredagen. Det kommer att bli auktion på konst som hängt inne i lokalen de senaste två veckorna och Raketklubben, Sugar Mae Baker, Hi-5 och The Sensitives uppträder.

Så funkar det portabla vattenreningsverket:

- Vattenkassetten fylls med vatten

- När bakterierna i vattnet utsätts för ultraviolett strålning och värme under viss tid förstörs dess DNA

- Virus, bakterier och parasiter oskadliggörs så att vattnet blir rent.

- När vattnet är rent ändras vattenkassettens indikator från röd till grön