Så mycket kan du få betala för att bada i nya simhallen: "Kommer undan ganska billigt"

Detaljerna kring den nya simhall som ska byggas på Lugnet i Falun börjar ta form. Under kultur- och fritidsnämndens möte på torsdagen beslutade man att gå vidare med den driftskalkyl man tagit fram, där beräkningen är att intäkterna landar på cirka 12,4 miljoner kronor årligen. I den summan är entréavgifter den avgjort största delen; strax över 11,6 miljoner kronor årligen räknar man med att dessa ska generera. Resterande inkomster beräknas komma från servering och övrig försäljning.

Styrande för den kalkyl som tagits fram är bland annat att barn under tolv år ska få bada gratis och att simhallen ska ha en tillgänglighet för falubor och föreningsliv på 100 timmar per vecka. Idag är hallen öppen 71,5 timmar per vecka.

Med de nya generösare öppettiderna är förslaget att hallen under veckosluten ska kunna hålla öppet från 06.30- 22.30 och 09-20 på helgerna. Det nya schemat skulle innebära 21 heltidsanställda.

För 13-17-åringar är förslaget 80 kronor i inträde. Vuxna betalar 120 kronor. Förslag finns också på en speciell gruppbiljett där fyra vuxna ska kunna gå in för 360 kronor. Tillträde till relaxen föreslås kosta 150 kronor och ett årskort till simhallen 2000 kronor. Samtliga priser, förutom årskortet, ska enligt förslaget vara något reducerade måndag till torsdag innan klockan 14 med undantag för skollov.

– I och med att vi vill att barn upp till 12 år ska gå in gratis så faller förslaget om familjebiljett. Om du betalar för en vuxen och har med dig tre barn så kommer ni undan ganska billigt ändå, säger Jonas Lennerthson (S), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Åsa Nilser (L), andre vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, tycker att man behöver se över inträdet för ungdomar mellan 13-17 år.

– För tonåringar är det lite väl högt med 80 kronor. Idag betalar de 26 kronor, så det där kan man titta lite mer på, säger hon.

I och med valet fick Falun ett nytt politiskt styre där Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Falupartiet och Centerpartiet ska styra, i valtekniskt samarbete med Vänsterpartiet. Vid årsskiftet kommer således nya personer ta plats på kommunens nämnders stolar, däribland ordförandeposten i kultur- och fritidsnämnden. Ett maktskifte skulle kunna innebära förändringar i tidigare tagna beslut, men just simhallsfrågan menar Åsa Nilser vara såpass viktig att större förändringar inte är aktuella.

– Vi har en samsyn på hur man ska hantera den här frågan, det finns ingen politisk skillnad kring hur vi tänker att det ska göras framöver.

Är även ni inriktade på att barn upp till 12 år ska få bada gratis?

– Vi har inte tänkt att förändra den biten, vi har i alla fall inte uttalat att gå ifrån det här. Men jag kan bara uttala mig för Liberalerna och vi vill att så många som möjligt ska få bada. Vi tycker att man behöver se över tonårspriserna, och så tycker vi det är bra med de lägre priserna innan klockan 14 på vardagar.

Beslut om exakta priser är dock en fråga som ligger längre fram, enligt Nilser.

Beslut på nämndmötet tog man dock om att skriva under en överenskommelse mellan Lufab och Falu kommun gällande hyreskostnaden, helt enkelt för att vara klar över förutsättningarna.

– Vi har en bra dialog med Lufab och har tydliga roller, tycker jag. Genom att skriva en överenskommelse är vi trygga med att våra beräkningar stämmer och trygga med att kunna betala hyran och de är trygga med att få in hyran, säger Jonas Lennerthson (S).

Enligt Lufabs kalkyl landar hyran på 15,6 till 16 miljoner kronor årligen. Det var en enig nämnd som klubbade igenom beslutet att skriva överenskommelsen, enligt Åsa Nilser (L).

– Från oppositionen har vi inget att invända till förslaget. Vi har pratat om hyran och fått information vid flertalet tillfällen och känner oss säkra på att vi kommer att klara kostnaderna.