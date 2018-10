Sanna skapar smycken med inneboende rebellkraft "Med mina smycken tar du plats"

Falubördiga smyckesdesignern Susanna "Sanna" Jakobsson lanserar nu sin nya kollektion. Vi passade på att ställa henne några frågor om hennes passion och drivkrafter.

Nya kollektionen: Designen gör det möjligt att plocka ihop sitt eget smycke, en kan vara sin egen designer. Det är en förlängning av mitt tankesätt att det är viktigt att vara sin alldeles egen och att leva sitt eget liv som man själv önskar och väljer.

Inspiration: "Inspirationen till mina smycken kommer från coola mäktiga kvinnor, deras fantastiska personligheter och inspirerande livsval."

Skapandeprocessen: "Mina kreativa stunder är jag egentligen gör något annat än att tänka på att skapa. Det kan vara när jag ser en form i naturen eller tänker på en människas personlighet. Helst vill jag sätta mig och rita eller smida på en gång när idén kommer. ”

Stil: "Raka geometriska former har varit min grej och så ser den nya kollektionen ut. Men nu snöar jag in på organiska former." Sanna gillar inte smått och gulligt utan gör det hon kallar för "statement-smycken". Själv har hon alltid tagit plats och tycker om det. Hennes smycken är heller inget för blyga violer utan för dem som vågar kliva fram och äga sig själv och ta sitt beskärda del av utrymmet. "Ett örhänge ska vara mer än en rosett i örat" säger Sanna, som jobbar med att varje smycke ska ha en idé, inte enbart vara något vackert.

Mervärde: "Jag har valt att ha vanliga människor som modeller. Varje smycke jag har gjort är utformad efter en specifik kvinna. Hon väljer också en välgörenhetsorganisation, och delar av vinsten från försäljning av smycket med hennes namn går till den organisationen. Jag vill inte enbart ha ett smyckesföretag, jag vill också, i den lilla mån jag kan, bidra till en bättre värld. Det finns en pay it forward-idé. För mig räcker det inte att "bara" vara företagare, jag vill få in många delar av mig själv och det jag tycker är viktigt i mitt jobb.

Samarbete: Nu samarbetar jag med andra kreatörer och vi kopplar ihop våra idéer och nätverk. Det ökar min kreativitet och är fantastiskt kul!

Kärlek: Det är otroligt viktigt att vi berättar för varann vad mycket vi betyder för varandra. Det finns för mycket negativt i världen, jag menar att det finns tankesystem som att "föra krig mot krig" - tänk en stund på det och vad det skapar! Att vara för fred är en helt annan sak än att kriga mot krig. Vi behöver mer positivitet och jag är på det säkra att det spelar roll att goda krafter jobbar i rätt riktning, fokuserar vår energi rätt. Vi måste vara lite snällare mot varandra, på riktigt.