Slutgiltiga rösträkningen igång: " Det är en ära att få räkna rösterna"

Just nu pågår ett intensivt arbete för rösträknarna vid Länsstyrelsen när samtliga röster till riksdagen ska kontrollräknas. Rösterna för landsting och kommun redovisas först nästa vecka. Utöver rösträkningen ansvarar Länsstyrelsen även för att: granska ogiltiga röster, fördela röster på olika valsedelstyper, räkna personröster och utse ledamöter och ersättare till landstings- och kommunfullmäktige

54 rösträknare fanns på plats vid Länsstyrelsen Dalarnas lokaler i Falun under måndagseftermiddagen. Under ledning av valansvarige Helle Bryn- Jensen ska samtliga röster från totalt 182 valdistrikt i Dalarna räknas och kontrolleras. Siffrorna ska vara färdiga att presenteras för Valmyndigheten på fredag klockan 11. 26 valdistrikt var redan räknade under måndagen.

400 personer på Länsstyrelser runt om hela Sverige kommer räkna rösterna i cirka två veckor beroende på hur lång tid allt tar. I Falun flöt rösträknandet på bra utan några problem meddelade Helle Bryn- Jensen under måndagen och beskrev hur valsedlarna kommer i stora valkassar.

– Några rösträknare har varit med sen 90-talet och vi försöker blanda både äldre och yngre rösträknare säger Helle.

Camilla Sahlander sitter tillsammans med Gunilla Gartzy. Det är första gången hon är rösträknare.

– Det är fullt upp och vi sitter alltid i par, säger Camilla.

För Gunilla är det andra gången gillt och var rösträknare förra valåret också. Säkerheten är rigorös för att inget ska gå fel.

– Alla röster räknas tre gånger. Det är otroligt säkert så här går det inte att manipulera, säger Helle Bryn-Jensen.

Rösträknarna får inte lämna borden obevakade och får inte gå själva i lokalerna med valkassarna. Allt för att inget ska gå fel. För Gunilla är det är ära att få räkna rösterna.

– Det är fint att få vara med bakom kulisserna så att säga.

Under måndagen hade Camilla och Gunilla räknat upp emot 3000 röster från olika distrikt i Dalarna och de höll på ända in på kvällen.