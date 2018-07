SPF Falun åkte 200 mil på räls

Fyra intensiva dygn har det varit, med tidiga mornar och sena kvällar. De har rest 200 mil med Inlandsbanan, Mora-Gällivare tur och retur. Resan genomfördes veckan efter midsommar vilket gav möjlighet att uppleva dagsljus dygnet runt.

Inlandsbanans rälsbuss tar cirka 60 passagerare så de 40 deltagarna från SPF Seniorerna Falun fyllde nästan tåget själva. Att sova på tåget var inte lätt. Det finns många, många obevakade järnvägsövergångar i skogarna och innan varje sådan måste lokföraren signalera flera gånger. Dessutom finns älgar och renar att ta hänsyn till och varna med hjälp av signaler.

Många timmar under resans fyra dygn tillbringades på tåget. Det var överraskande bekvämt var alla överens om och diskuterade fördelen med att kunna röra på sig, dricka kaffe, gå på toaletten under tiden som tåget går. Tågvärden berättade under hela resan om de platser som passerades och tåget saktade farten eller stannade helt när det var något särskilt intressant att se och kanske fotografera. Ett givet ”fotostopp” var naturligtvis Polcirkeln, söder om Jokkmokk.

I Jokkmokk hade man tillfälle att besöka kyrkor, en samisk skulpturpark, den fjällbotaniska trädgården och det fantastiska fjäll- och samemuseet Ajtte. I Gällivare fick de en guidad busstur till Malmberget och upp på toppen av Dundret där de inte såg någon midnattssol, men väl midnattsljus och konturerna av Sarekmassivet och Kebnekaise i fjärran.

Att få se och uppleva norra Sveriges inland, med polcirkeln och ljuset dygnet runt. Resan gick genom Dalarna, Härjedalen, Hälsingland, Jämtland, Ångermanland och Lappland. Orter med magiska namn man mindes från skolans geografilektioner besöktes, som Dorotea, Vilhelmina och Arvidsjaur.

Alla fantastiskt vackra och livsviktiga älvar, inte minst Piteälven och Vindelälven som är oreglerade och två av Sveriges fyra skyddade älvar, men också de stora reglerade älvarna, som Stora Luleälven med vattenkraftverk och dammarna vid Harsprånget och Porjus.

Malmberget där nya fyndigheter hittas och människor tvingas flytta från sina hus och lägenheter allt eftersom malmbrytningen utvidgas. Hela samhället har flyttats flera gånger.

Samerna, Sveriges urbefolkning, fick resenärerna möjlighet att lära sig mer om genom tågvärdens berättelser, museet Ajtte i Jokkmokk, och den samiska guiden i Gällivare. Också ett av Sveriges femton världsarv hör nära samman med samerna, Laponia, som är både ett natur- och kulturvärldsarv.

Det var en fantastisk resa, en barndomsdröm som gick i uppfyllelse. Det fina vädret, de trevliga medpassagerarna och den välorganiserade resan gjorde sitt till.