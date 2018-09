Sundborn-Tokyo: Konstnärlig kontakt och diplomatiska relationer över halva jordklotet

Den 22 september öppnade den omfattande utställningen i Tokyo med målningar, möbler och textilier som förmedlar en idé om inredningsidealen i konstnärshemmet i Sundborn i Dalarna. Inlånen kommer till största delen från Carl Larsson-gården, Thielska Galleriet, och Göteborgs konstmuseum.

– Carl Larsson sa själv ”såsom artist är Japan mitt fosterland”. Mot den bakgrunden blir det extra intressant att visa hans konst i Japan, säger Carl Larsson-gårdens chef, Chia Jonsson, i ett pressmeddelande.

Farfar (1909) och Karin i stor hatt (1905) är två av Carl Larssons målningar plus ett stort antal textilier och möbler som Carl Larsson-gården lånar ut till utställningen Carl Larsson and his Home – Art of the Swedish Lifestyle som visas på Seiji Togo Memorial Sompo Japan Nipponkoa Museum of Art i Tokyo den 22 september till julafton 2018.

Utställningen ingår i 150-årsfirandet av de diplomatiska förbindelserna mellan Japan och Sverige.