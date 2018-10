Två män åtalas för Svärdsjörånet samt flera narkotikabrott – biljakt i uppemot 130 km/h

Det var den 20 september vid 20.30-tiden som polis larmades om ett rån i Svärdsjö och en biljakt slutade med att två män, 32- och 37-år gamla, blev gripna i Sundborn.

Enligt åtalet har de båda trängt sig in i en bostad i Svärdsjö och där tagit 9 800 kronor i kontanter. De båda ska ha använt en kolsyrepistol vid rånet.

I förundersökningen säger mannen som blev utsatt för rånet att de båda gärningsmännen var maskerade.

Men innan de gick in såg en granne två män komma vinglade och tyckte att något inte stämde. Han såg en av dem dra något över ansiktet.

Samtidigt som han ringde SOS såg han hur gärningsmännen trängde sig in i lägenheten. De kom efter en kort stund ut och hoppade in i en bil de lämnat utanför. Grannen följde då efter och höll kontakt med polis via telefon.

I Toftbyn väntade en polispatrull som tog upp jakten som fortsatte till Sundborn. Enligt polispatrullens rapport går jakten i hastigheter upp emot 130 kilometer i timmen. Fordonet vinglar på vägen och åker även över i motsatt körbana.

Vid Sundbornsmacken körde bilen upp för en slänt men fastnade på krönet. De båda gärningsmännen sprang iväg. Föraren, som enligt åtalet var 32-åringen, kunde polisen kort därefter hitta med hjälp av hundpatrull.

37-åringen greps en timme senare. Han hade knackat på hos en familj och ska ha sagt att han sprungit från en fest. Men de boende hade sett polisinsatsen tidigare och ringde polisen i samma stund som de släppte in 37-åringen. Kort därefter kom polisen och kunde gripa honom.

Enligt åtalet vidgår de båda delar av händelseförloppet. 32-åringen har i förhör sagt att han var in i bostaden i Svärdsjö men minns inte så mycket. 37-åringen har berättat i förhör att han tog pengarna men att det var 32-åringen som tog initiativ och höll i kolsyrepistolen.

Förutom att de båda åtalas för rån åtalas 32-åringen för grov vårdslöshet i trafik, ringa narkotikabrott, rattfylleri och grov olovlig körning.

Bilen de båda åkte ska ha stulits i Falun några timmar innan rånet. 32-åringen åtalas för tillgrepp av fortskaffningsmedel i det fallet.

Det finns ytterligare ett antal åtalspunkter mot de båda. 37-åringen åtalas för narkotikabrott i Torsby den 31 maj då han bland annat ska ha haft 85 gram kokain i sin bil.

Den sjätte maj blev 37-åringen stoppad av polisen på Ingarvet i Falun. Han och en 26-årig kvinna åtalas för narkotikabrott genom att ha haft bland annat 239 gram amfetamin och 74 gram kokain samt tårgasspray. 37-åringen erkänner narkotikabrott och vapenbrott i det fallet.

32-åringen åtalas också för narkotikabrott i Falun december 2017. Då ska han ha haft bland annat 51 gram amfetamin och ett par hundra narkotikaklassade tabletter.