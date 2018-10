Före i 'schemat' in i kvalet – ändå är Avesta AIK pressat i kvalet: "Risk att spelare lämnar"

DOKUMENT Efter raset – nu reser sig talangfabriken 'Klubben' och bruksorten Avesta: "Trean är skamgränsen"

Avesta AIK spelade division 2-fotboll så sent som 2015. Men fallet blev tungt.

"Klubben" föll först ur tvåan, och direkt ur division 3 året därpå 2016.

Det var då Magnus Svedlund tog över som tränare och plockade upp stora delar av föreningens U19-lag för att fylla luckorna efter det tiotal spelare som lämnat AAIK.

– Vi satte en treårsplan där vi skulle vara redo att gå upp i trean igen 2019, säger Magnus Svedlund.

Vi har en bra sammansvetsad trupp, men går vi inte upp kommer andra lag att rycka i våra spelare.

Men redan i år har laget chansen efter att ha slutat tvåa i Dalafyran bakom suveränen Forssa BK. I den sista omgången plockade Avestalaget en poäng borta mot just Borlängelaget, och höll därmed undan för jagande Korsnäs – en poäng bakom på tredjeplatsen (men med klart sämre målskillnad än "Klubben").

– Vi är lite före i vår tidsplan. Men samtidigt reviderade vi målsättningen efter vår fina höst i fjol. Då kände vi att vi skulle kunna bli topp två och ta kvalplatsen redan 2018, Magnus Svedlund.

Sagt och gjort.

På lördag inleds kvalspelet till division 3 där Avesta AIK gör upp med Delsbo IF från Hälsingefyran, Brynäs IF från Gästrikefyran och Hille IF från division 3 södra Norrland. Vinnaren av kvalgruppen spelar i division 3 nästa år.

– Vi har ingen större koll på motståndet men såg Hilles match mot Säter. Det gäller att ha en matchplan för hur vi tror att det ska se ut – och en plan till i halvtid utifrån vad vi behöver förändra. Vi tror på mycket långt och fysiskt spel, men presterar vi efter vår förmåga tror vi att vi står oss bra, säger Magnus Svedlund.

Man skulle kunna förledas att tro att Avesta AIK spelar utan press. Med tanke på målsättningen att ta klivet upp senast nästa år är det väl en bonus att ha chansen redan i höst?

Vi kommer inte att känna oss för. Vi kommer att gå för en plats i trean och tänker inte vänta in motståndarna.

Riktigt så enkelt är det emellertid inte, menar Magnus Svedlund.

– Vi har ett litet bekymmer om vi missar i år. Vi har en bra sammansvetsad trupp, men går vi inte upp kommer andra lag att rycka i våra spelare. Risken är att några lämnar oss till nästa säsong. Ungdomar i dag kan vara lite snabba iväg uppåt. Tålamodet finns inte riktigt där, säger Svedlund och fortsätter:

– Jag har en oro att flera spelare ska lämna Avesta om vi inte går upp nu. Det är väl litet av ett tecken i tiden, inte bara här, att unga spelare lockas till andra klubbar utan att se helhetsbilden. Man blir inte en bättre spelare av att pendla på en buss och missa stora delar av skolan. Vi vill visa att vår verksamhet här duger som utbildning, och kommer vi upp i trean skulle det underlätta för oss.

Kommer pressen du upplever att påverka ert spel i kvalet?

– Nej, den pressen jag talar om är mest den oro jag känner som tränare. Någon press känner inte laget. Sett till poäng är vi fjärderankat i det här kvalet, och Brynäs har gjort 84 mål i serien i år (jämfört med Avestas 66). Det kommer att bli väldigt tufft, säger Magnus Svedlund som ändå inte manar sina mannar till försiktighet.

- Vi kommer inte att känna oss för. Vi kommer att gå för en plats i trean och tänker inte vänta in motståndarna. Vårt lag är ungt och ser väldigt intressant att bygga vidare på. Det finns potential och spelarna är fortfarande formbara. Tar vi klivet upp kan vi utvecklas ytterligare.

Avesta inleder kvalspelet nu på lördag borta mot Delsbo. Helgen därpå väntar Brynäs på hemmaplan och sedan avslutas kvalspelet borta mot Hille den 27 oktober.

Fakta/Spelprogrammet i division 3-kvalet

13/10: Delsbo-Avesta, Brynäs-Hille.

20/10: Avesta-Brynäs. 21/10: Hille-Delsbo.

27/10: Hille-Avesta, Brynäs-Delsbo.