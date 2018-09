Fyrverkerikonserten bjöd på stor underhållning

Musiken var en blandning av klassiskt, filmmusik och pop-soul-rock som det brukar vara på en fyrverkerikonsert. Kanske var uttrycken ännu mer differentierade än brukligt i år. Slagverksduon Malleus Incus vågade spela ett stycke ur Bachs ”Das wohltemperierte Klavier”, instrumenterat för två marimbor. Mycket lågmält och subtilt, men det funkade ganska bra, även om de kanske borde varit placerade framför orkestern, istället för långt ut på ena sidan av scenen.

Det var filmmusik som både inledde och avslutade konserten, musik som är originalskriven för symfoniorkester och som är tilltalande även för den ovana lyssnaren av ”klassisk musik”. Det är också musik som kan fylla akustiken i en stor arena, speciellt utomhus.

Den mest kända kompositören av filmmusik är John Williams och det var hans musik till filmen Hook (Peter Pan) som inledde konserten. Ett stycke med både virvlande och pampig karaktär och med många effekter i slagverksinstrumenten samt en dominerande brass-sektion. Varje stråkinstrument hade en mikrofon fäst vid ljudalstringsstället och balansen i orkestern var bra för det mesta.

Magnus Carlssons personliga röst och stil gick hem hos publiken, det märktes. Han inledde med ”My love is not bland” i ett ösigt arrangemang för både orkester och kompband. Där ville gärna ljudteknikern dra upp volymen lite väl mycket, så Magnus ganska ljusa röst hade svårt att ta sig igenom. Det blev bättre balans på den lite softare Weeping Willows-låten ”The Burden”. Här fick träblåssektionen framträda med fina solon.

Dalasinfoniettan spelade ett långsamt och stämningsfullt intro till Titiyos låt ”Come along”. Hon sjunger med uttrycksfull känsla och soul i rösten, kanske något som egentligen passar mer för den mindre scenen, om man som publik ska kunna uppfatta alla små nyanser. Bandet under ledning av gitarristen Christer Johnsson samspelade tajt med Dalasinfoniettan och några fina gitarrsolon bjöds publiken på under kvällen.

Plötsligt hördes tranor, sångsvanar och andra fågelljud runt omkring bland klipporna. Eino Rautavaaras komposition ”Cantus Arcticus” började med inspelade fågelljud som orkesterns instrument sedan skapade musik av. Klarinetten inledde och flöjt och oboe följde efter i upprepade sekvenser som förändrades och byggdes på med tremolo-effekter i stråkinstrumenten, långsamma fraser i horn och trombon. Harpan tog därefter över solorollen tillsammans med cellostämman.

En piccolotrumpet ljöd så igenom orkestern, ett cymbal-slag och musiken avtog mer och mer och fågelsången återkom återigen. Ett mycket passande verk tillsammans med naturscenerierna i Dalhalla. Nästan omärkbart gick stycket över i ”Unchained melody” med Magnus Carlsson. Det är ett orkesterarrangemang med många effekter och klanger. Magnus sound påminner om en tuffare variant av en ”crooner” och låten har lite av 50-talsstil över sig.

Efter paus hade brass-sektionen placerat sig högt upp på ena bergssidan vid vägen ner till arenan och Malleus Incus på den andra sidan. Tobias Broströms ”Signaler” är ett specialskrivet stycke för Dalhalla.

Sångsolisterna framförde därefter var sit set med tre låtar och Magnus hade valt att ta med en cover på Ted och Kenneth Gärdestads ”Sommarlängtan”. Magnus egen låt ”Den långa vägen hem” följdes av Nick Caves ”Love letter” som Nick hade haft med på sin konsert tidigare i år på Dalhallas scen. Magnus berättade med stor beundran i rösten att han då stod längst fram i publiken. En lugn, poetisk låt i ett finstämt arrangemang med ett stämningsfullt klarinett-intro.

Titiyo fick sitt genombrott 1989 med låten ”Talking to the man in the moon” och den fanns givetvis med nu också. Hon har en fin rytmisk tajming och sjunger med passion och inlevelse. Rösten passar mer för den ”jazzigare” stilen än de stora klangerna, som i ”Stumble to fall”, där den inte riktigt håller.

Malleus Incus presenterade i princip alla slagverksinstrumenten i Dormans konsert för slagverk och orkester. De spelade tredje satsen som har en typ av A-B-A form där A-delen innefattar trummor av olika varianter och i B-delen spelar de på sk mallets, det vill säga marimba, klockspel, vibrafon – instrument med specifik tonhöjd. Det var ett häftigt stycke där alla instrumenten hade placerats på två vagnar som rullades in på scenen!

Själva fyrverkerimusiken stod Dalasinfoniettan för tillsammans med fyrverkerimästaren Eje Berglund. Han hade gjort en egen komposition med olika effekter som avfyrades via en digital platta som han slog på med trumstockar. I år var det filmmusik från Forrest Gump, The Rock, Mission Impossible och Rocky – väldigt effektfullt!

David Bowies ”Heroes” blev ensemblens extranummer.

Anne Pettersson

Recensionsfakta:

Medverkande: Dalasinfoniettan och dirigent Jonas Nydesjö, Magnus Carlsson, Titiyo, slagverksduon Malleus Incus och fyrverkerimästare Eje Berglund.