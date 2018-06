Besked om havererade E16-beläggningen upprör politiker: "Oansvarigt"

E16-sträckan där ytbeläggningen havererat kommer inte att asfalteras under 2018 – och troligen heller inte under 2019.

Trafikverkets besked upprör Gagnefs politiker.

– Felet måste åtgärdas snarast, anser kommunalrådet Irene Homman (S).

– Verket agerar nonchalant och oansvarigt, tycker oppositionsrådet Fredrik Jarl (C).