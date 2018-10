Efter takraset: Ny stödgala – med opera – för en ny kulturscen

Det var en kulturinstitution som förstördes och epok som ändades när den drygt 60 år gamla dansbanan och scenen vid Strandbackens folkpark under den senaste påskhelgen krossades under snömassorna.

LÄS om det kollapsade taket:

Taket på Floparkens dansbana totalrasat – "Känns för jävligt" och Folkparkens kollapsade dansbanetak – "Bollen ligger hos försäkringsbolaget"

Parken – och dansbanan – har i många avseenden haft stor betydelse för invånarna i Dala-Floda och stora delar av Dalarna.

Här framträdde många av 1900-talets stora artister och musiker, bland andra Björn, Agneta och Benny – alldeles innan Annifrid bidrog med det sista A:et i den grupp som blev världskänd som ABBA.

Här har många kullor och masar träffats och tagit de första trevande stegen i en "dans" som lett till kärleksförhållanden och familjebildning.

Här har också gamla lokala traditioner – som valborgsmässofirandet och komidsommarfesten – levt vidare och nya arrangemang – inte minst Dala-Floda Operafest – funnit livsrum och utvecklingsmöjligheter.

Tack vare att idealisterna bakom folkparken tagit ansvar och vidtagit säkerhetsåtgärder, bland annat stagat upp taket, beslutade Dalarnas försäkringsbolag att betala ut en försäkringsersättning på 1,6 miljoner kronor för den totalförstörda byggnaden, som utöver scen och dansbana även omfattade loger och toaletter.

I slutet av augusti genomfördes en stor stödgala med bland andra Gustaf Norén och nu på söndag, den 21:a oktober klockan 16, genomför föreningen Dala-Floda Operafest en egen stödkonsert i Floda kyrka. Floda församling är medarrangör.

– När den förra galan genomfördes hade vi just avslutat årets operafest och kunde inte delta. Men den här kulturscenen är så viktig för oss och stora delar av Dalarna att vi nu genomför en egen konsert till förmån för återuppbyggnaden, säger Ann-Christin Wassberg, styrelseordförande i Dala-Floda Operafest.

Totalt medverkar ett 40-tal personer och naturligtvis har konserten ett stort operainslag.

– Bland solisternas märks operasångarna Paulina Pfeiffer och Mathias Zachariason. Förhoppningsvis deltar också vår egen och operafestens grundare Anna Eklund, men hon kämpar med sin hälsa och har också hälsoproblem i familjen, säger Ann-Christin Wassberg.

Dessutom medverkar Floda kyrkokör under ledning av Anna Warg, Campanulakören under ledning av Anette Sund, Operakören under ledning av Ann-Christin Wassberg, gruppen Nystan, Anita Agnas, piano, samt Floda spelmanslag under ledning av Jan-Erik Jonsson.

Per Wålstedt, poet, jordbrukare och Dala-Flodabo, kommer att berätta om folkparken, dess historia och OM händelser vid och med anknytning till parken.

– Det blir ett mycket varierat program. Entréavgiften – 200 kronor för vuxna och 100 kronor för ungdomar under 18 år – oavkortat går till bygget av en ny kulturscensbyggnad, berättar Ann-Christin Wassberg och tillägger att det finns 270 platser, biljetter säljs vid kyrkan och fika säljs i en paus.