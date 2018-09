"Förvirrat" i Gagnef – och demensboendefrågan kan avgöra valutgången

Fredrik Jarl har kritiserat den nuvarande majoritetskonstellationen – S, KOSA och MP – för bristfälliga beslutsunderlag, senast i samband med att kommunstyrelsen behandlade anslag på omkring 70 miljoner kronor för bygnation av en förskola i Dala-Floda och en förskola och skola i Bäsna.

– Mot bakgrund av den kritik som majoriteten tidigare riktat mot bristande beslutsunderlag är det skrattretande hur den agerar, menade Jarls och sa att Dala-Floda- och Bäsnabyggnationerna dykt upp under sommaren och innehåller många oklarheter.

Nu får han svar på tal:

– De föreslagna satsningarna har diskuterarats i både budgetberedning och kommunstyrelsen i ett och ett halvt år, föräldrar har skrivit medborgarförslag om behovet av nya förskolelokaler i Bäsna och Dala-Floda och personalen har uttryckt behov av nya lokaler, påpekar Ann-Gret Olsson.

– Ärendena var uppe i barn- och utbildningsnämnden den 30:e maj och där var C representerat. När det gäller Dala-Flodaförskolan har dessutom Sofie Jarl (C) ställt en interpellation och fått svar av mig. Kritiken är absurd och kan möjligen bero på att internkommunikationen i C klickat, svarar barn- och utbildningsnämndens ordförande Svante Hanses (KOSA).

Han undrar om Jarls utspel är ett sätt att förbereda ett slopande av specialnämnderna och "på nytt samla makten till kommunstyrelsen".

Ann-Gret Olsson, som trappar ner sitt politiska engagemang och inför det här valet återfanns på 20:e plats på socialdemokraternas fullmäktigelista, undrar "om det nu ska bli samma långbänk i för kommunen viktiga frågor som i tidigare mandatperioder med centermajoritet?"

Hon konstaterar också att kommunfullmäktige vid sammanträdet den 15:e oktober måste välja ett nytt presidium:

– Hur blir sammansättningen av ett sådant? Då måste ju en majoritet vara klar. Centern har i sin valpropaganda talat om en ny ledning för Gagnef, hur blir det nu? Det verkar närmast förvirrat.

När det gäller vilka som ska styra Gagnef under kommande mandatperiod ligger bollen, åtminstone till viss del, hos KD, som också bedömt att partiet fått en vågmästarroll.

Förhandlingar pågår, men partierna är förtegna om vad de gäller.

Men KD, som ökade från ett till fyra mandat, har i en annons efter valet tackat väljarna för förtroendet och uttalat att partiet "kommer att ta ansvar för Gagnef och göra verkstad av det politiska snacket".

I det sammanhanget förtjänar det att påminna om att KD:s Anders Bengtsson före valet fick svidande kritik av C:s Anders Ahlgren för ett förslag om sänkta politikerarvoden – och att KD gjorde gemensam sak med bland andra KOSA och MP om att det planerade och omdebatterade demensboendet även bör ägas av kommunen.

LÄS OCKSÅ: Het arvodesdebatt i kommunfullmäktige: "Det här göder politikerföraktet"

I demensboendefrågan var – åtminstone när beslutet togs – C, S och M av en annan åsikt.

Den segslitna demensboendefrågan – oerhört het sedan åtminstone 2012 – skulle därmed på sätt och vis kunna komma att påverka – kanske rent av avgöra – den slutliga utgången av valet 2018.