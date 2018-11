Duon gav för ungefär 15 år sedan ut den kritikerrosade skivan "Step on it" och har återupptagit samarbetet och under den här hösten släppt skivan "Time flies". Den omfattar egna låtar samt traditionella låtar från Storbritannien och Sverige.

Konserten arrangeras av Floda spelmanslag, som uppmanar besökarna att ta med egna instrument för efterföljande "buskspel".