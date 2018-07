Kyrkokonsert med amerikansk jazzsångare

Med start klockan 19 ger han en konsert i kyrkan.

Han befinner sig just nu på turné i Mellansverige tillsammans med två unga svenska "jazzlejon", trumpetaren Rickard Lindgren och basisten Björn Lundén, båda från Stockholm.

– Andy Fite har turnerat över hela Europa och USA och får överallt översvallande recensioner för sina improvisationer och sin sång. Sheila Jordan i en New York tidning skrev ” Fite är världens bästa Scat Singer! He blew me away”, berättar Anders Inge, kyrkomusiker i Gagnef.

Andy Fite Trio spelar under turnén eget material och naturligtvis även jazzstandards.