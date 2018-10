Nya makthavare med "Dalarnas bästa läge"

Gagnefs kommunfullmäktige utsågs under senaste sammanträdet en ny kommunstyrelse, där den nya majoriteten bestående av C, S och M har sju av elva platser. Till fullmäktiges ordförande utsågs Alg Johansson (S), till 1:e vice ordförande Fredrik Andersson (C) och till 2:e vice ordförande Ingegerd Kull Hanses (KOSA).

Det första sammanträdet med nya fullmäktige präglades också av samförstånd och samarbetsvilja.

Fullmäktiges ålderspresident Erik Warg inledde med att betona vikten av politisk konstruktivitet och iklädde sig sin faktiska roll som månskensbonde och uppmanade ledamöterna symboliskt att "inte gråta över spilld mjölk".

– Det som hände igår kan vi inte påverka, utan det är under morgondagen som vi kan gå framåt, påpekade han.

Kommunchef Tommy Sandberg fastslog under en informationspunkt att Gagnefs geografiska läge är det bästa i Dalarna och att politikerna kan ha stor nytta av det i sitt arbete med att utveckla kommunen.

– Intresset för Gagnef är stort och under den senaste veckan har vi samtalat med två privata bostadsexploatörer som är intresserade av att bygga i kommunen, berättade han.

Avgående kommunalrådet Irene Homman (S) önskade tidigare trätobrodern, numera majoritetskollegan, Fredrik Jarl (C) lycka till i kommunalrådsarbetet.

De nya ledamöterna i kommunstyrelsen (namnen finns i textens inledning) tog vid där fullmäktige slutade och utsåg ledamöter till kommunstyrelsens allmänna utskott. Det blev Fredrik Jarl, ordförande, Irene Homman, Stefan Eriksson, Anders Bengtsson och Patrik Andersson.

Samma kvintett utgör också budgetberedning och effektiviseringsgrupp.

Samtliga partier, med undantag för V, har ordinarie ledamöter eller ersättare i budgetberedningen och effektiviseringsgruppen – och samtliga har också yttranderätt.

Kommunstyrelsen har också beslutat att därutöver ge V:s fullmäktigeledamot Robert Österlund en insynsplats, alltså närvaro- och yttranderätt i budgetberedningen och effektiviseringsgruppen.