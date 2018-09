Skolsatsningarna i Gagnef: Ny kritik om bristande beslutsunderlag

Det råder politisk oenighet om de planerade satsningarna på en ny förskola i Dala-Floda och en ny och samlad förskola-skola i Bäsna.

Den nuvarande majoriteten – S, KOSA och MP – vill anslå 18 respektive 50 miljoner kronor för byggnationerna i Dala-Floda respektive Bäsna.

– Det är viktigt med tanke på barnen och verksamheten att förskolan i Dala-Floda får nya och ändamålsenliga lokaler, samtidigt som vi frigör fem lägenheter för boende. Och i Bäsna har vi länge behövt nya lokaler och där har vi idag en gammal skola som kostar mycket i drift, påpekar Irene Homman.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Svante Hanses (KOSA) har påpekat att Bäsnasatsningen ska ses mot bakgrund av att den nuvarande skolan är i behov av underhåll för 11 miljoner kronor:

– Dessutom bedrivs delar av dagens verksamhet i en villa som kommunen hyr av en bostadsrättsförening samt i en köpt Växa-villa, som vid en nybyggnation kan säljas.

I kommunstyrelsen ville oppositionen återremittera frågan för en bredare utredning och en diskussion även i budgetberedningen. Det förslaget röstades dock ner med sex röster mot fem.

Oppositionsrådet Fredrik Jarl (C), som just nu förhandlar med M. KD och L för att få till stånd ett maktskifte, förklarar de borgerliga partiernas agerande:

– Vår avsikt är inte att förhala projekten och vi anser inte att något av dem är mindre viktigt. Men de har dykt upp under sommaren och det finns många oklarheter. När det gäller Bäsnaskolan hinner vi inte göra särskilt mycket under 2018 och det ger oss tid att ta in projektet i budgetprocessen. Vi vill se vilka kapitalkostnader det medför och stämma av dem mot lånebilden och väga dem mot andra viktiga projekt.

Han betonar att han och övriga i den nuvarande oppositionen ställt sig positiva till att ta fram en detaljplan för förskole- och skolbygget så att det inte orsakar någon försening.

– Vi vill agera klokt och långsiktigt. Jag har tidigare frågar majoriteten vad som händer med befintliga lokaler i Bäsna och en timme före kommunstyrelsens sammanträde fick vi besked från tekniska om det. När det gäller nuvarande förskolelokaler i Dala-Floda fick besked om gällande hyresavtal under pågående sammanträde, säger Jarl.

– När vi hade majoritet under förra mandatperioden fick vi kritik från den nuvarande majoritetskonstellationen för dåliga beslutsunderlag. Det är skrattretande med tanke på hur de partierna agerat och agerar under den här mandatperioden, fortsätter han och slår fast att det behövs bra underlag för att "kommunens pengar ska användas på bästa sätt".

Nya kommunfullmäktige, som sammanträder första gången den 15:e oktober, ska behandla både Dala-Floda- och Bäsnaprojektet.