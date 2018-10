Svin hotar flygsäkerheten: "Vi har redan tagit till vapen"

Vildsvin hotar flygsäkerheten vid Himmelslätta flygfält.

Under de senaste veckorna har svinen – under nattliga räder – bokat upp delar av drygt två av det över fyra hektar stora start- och landningsfältet.

– Mardrömmen är att någon landar och råkar ut för en olycka. Därför har vi kopplat in jägare, berättar Jan Persson, fältchef inom Gagnefs Flygklubb.