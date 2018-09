'Gubbgrinige' Marcus Pereira – augusti månads spelare i Dalafyran: "På planen är det krig"

Stockholmaren Marcus Pereira har spelat division 1-fotboll för Valsta/Syrianska och varit utlandsproffs för Maritimo B i den portugisiska tredjeligan.

Men efter att ha skadat knäet i en korpmatch 2015 trodde han att karriären var över.

– I två år gick jag utan korsband innan jag opererade mig i januari 2017. I februari i år fick jag klartecken att jag kunde börja träna fotboll igen och testade med Sundborn och Gustafs. Men eftersom jag tränar Forssas U16-lag föll det sig naturligt att börja träna med A-laget. Jag hade inte spelat seriöst på fem år, men kände att jag höll, säger Marcus Pereira.

I augusti månad var han Dalafyrans bästa spelare, utsedd av Mittmedia Sport Dalarna och Dalarnas fotbollförbund – med hjälp av det betygsunderlag från tränarna.

Den 28-årige anfallaren står visserligen på blygsamma åtta mål hittills i ett serieledande Forssa som vräker in mål.

Men det har sin förklaring.

– Jag började som högerback i våras. Vi hade flera anfallare i träning då, men med tiden har några fallit ifrån och i höst har jag klivit upp i banan. Det känns mer naturligt eftersom jag är anfallare i grunden, säger Marcus Pereira vars anfallskollega Simon Ingesson leder skytteligan på 25 mål.

– För egen del borde jag ha gjort några till. Särskilt borta mot Ludvika och Slätta, men som lag har vi haft lite problem att sätta dit bollarna på naturgräs. Samtidigt vinner vi matcherna så pass klart att det inte är något större problem.

Som ungdomstränare och en av lagets mer rutinerade spelare ser Marcus Pereira hellre till spelarutveckling, och vad han kan göra för Forssas yngre A-lagsspelare.

– Tittar man på Simon så har jag satt min prägel på honom i höst. Jämfört med vårsäsongen tar han betydligt fler defensiva löpningar nu. Hans spetskvaliteter är outstanding, men han måste också förstå att om man tappar en boll så jobbar man för att ta tillbaka den. Jag försöker att pusha de yngre på så vis.

Och så bidrar också Pereira med "gubbrinighet" på träningarna, enligt tränaren Tobias Redhe.

– Haha, så är det ju. Jag och "Shagge" (Seyhmus Abic, 37) hetsar varandra så att det blir ett krig på planen. Vi äldre som har familj vill inte gå ner på träning och bara lalla bort en timme, så jag blir grinig om det inte är nog hög fart eller om någon inte tar övningarna seriöst. Ska vi utvecklas som lag är det viktigt att träningarna håller bra nivå och att vi har högt i tak i gruppen.

Trean skulle vi kunna vinna första året med det här laget. Sen får vi se.

Forssa leder Dalafyran, sex poäng före Avesta och nio före Korsnäs. De två senare möter varandra i en högdramatisk match på lördag i kampen om kvalplatsen.

– Det är kul att Avesta sätter press på oss och hänger med hela vägen. Samtidigt känner jag att vi slog dem i seriepremiären när vi var långtifrån samspelta, och vi känns några snäpp bättre nu.

Hur högt kan Forssa klättra i seriesystemet?

– Trean skulle vi kunna vinna första året med det här laget. Sen får vi se. Men det vore bra att få upp A-laget till division 1- eller 2-nivå i alla fall så att våra duktiga ungdomar slipper harva runt i trean och fyran när de är redo för seniorlaget.

Topplistan för augusti månads Kurreliga

9: Marcus Pereira, Forssa BK.

8: Adam Hedin, IF Tunabro, David Lindow, Malungs IF, Alexander Lindqvist, Nyhammars IF, Max Källbergs, Korsnäs IF.

Fotnot: I Kurreligan premieras lagens tre bästa spelare i varje match. Den bästa spelaren får tre poäng, den näst bäste två och den tredje främste spelaren får en poäng. Betygen sätts av tränarna i Dalafyran.