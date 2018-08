Kan politikerna lova att Västerby skola inte läggs ner? Så här svarar de i #kandulova

Massor av frågor från hela Dalarna har skickats in via Mittmedias tjänst #kandulova, där läsarna har möjlighet att ställa frågor direkt till politikerna. En fråga som gäller Hedemora kommun lyder så här: "Kan du lova att Västerby skola ej kommer att läggas ner, alternativt beslutas att läggas ner under nästa mandatperiod?"

Sex partier har svarat på frågan - tre av dem svarar JA och tre svarar NEJ. Två av partierna har ännu inte svarat på denna fråga.

