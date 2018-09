Lars Gustafsson cyklar för Barncancerfonden

59 cykelturer och totalt 183 mil har Lars Gustafsson från Hedemora avverkat sedan i våras och det har resulterat i hela 110 570 kronor till Barncancerfonden.

– Ett par små pojkar skänkte till och med sin veckopeng, förklarar Lars som verkligen fått bevis för dalfolkets givmildhet.

Lars Gustafsson är en rörlig herre och lägger gärna tid på skridsko- och längdskidåkning under vintern och cyklande sommartid. Sedan i våras har hans cyklande också varit ett sätt att samla in pengar till barncancerfonden.

– Jag fick inspiration av såväl "Foppa" Forsberg och Stiko-Per som Maria och Tomas Arnestål från Hedemora, som ju samtliga stöttar Barncancerfonden i någon form, och tänkte att även jag skulle kunna bidra på något sätt.

Lösningen blev att Lars tog cykeln för att trampa runt till vänner och gamla bekanta och samla in pengar. Den första turen gjorde han den 18 april och då fick han in 260 kronor. Sedan dess har Lars trampat vidare och pengarna tickat in i en nästan aldrig sinande ström och den 9 september kunde han räkna in totalt 110 570 insamlande kronor som alltså oavkortat går till Barncancerfonden.

– Från början hade jag målet att samla in 2 500 kr, men det var fixat på tre vändor och då fortsatte jag, förklarar Lars som under sommaren tillryggalagt totalt 183 mil inom Hedemora, Säters och Avesta kommuner.

– Den längsta svängen var nog på drygt tio mil, och med tanke på att det blir en hel del stopp kan det ta lite tid. Nu senast i lördags kom jag hem kvart i nio på kvällen. men det är bara kul. Jag träffar gamla vänner och arbetskamrater och annat folk så för min del är det också en trevlig social grej. Att man sedan kan bidra till något positivt är extra kul.

Några problem att få folk att bidra har det inte varit. Snarare tvärtom.

– Folk är givmilda och jag har gjort stopp där det kommit in så mycket som 4 000 kronor. En bidragsgivare ringde dessutom upp mig efteråt och ville skänka ännu mer. Samtidigt är detta ingen tävling i att skänka mest. Alla bidrag är lika mycket värda och man ger vad man själv förmår.

Något som etsat sig fast extra i Lars minne och hjärta är de två pojkar som skänkte hela sin veckopeng.

– Helt fantastiskt. Med sådana guldkorn till barn finns det verkligen hopp inför framtiden. Det var verkligen storstilat av dem.

En kul sak hände när Lars skulle besöka en gammal vän i Säter han inte träffat på länge. Han kolla upp adressen via nätet och trampade dit och ringde på.

– Men det var en helt annan person, men med samma namn, som öppnade. Fast han skänkte pengar han också så den gången blev det dubbel, utdelning för givetvis bidrog även min gamle vän, skrattar Lars.

Den som bidrar får också omgående ett kvitto på att pengarna också hamnar exakt där de ska.

– Jag swischar direkt över pengarna till Barncancerfonden. Att visa att det här går rätt och riktigt till är viktigt, slår han fast.

Fortfarande gör Lars regelbundna insamlingsturer med cykeln.

– Jag kör så länge vädret tillåter. Jag kommer dock inte att sluta utan kommer att fortsätta även under vintern, fast då kanske inte genom att cykla. Men till nästa sommar ska hojen komma till nytta och glädje igen för det här vill jag bara inte sluta med.

Fotnot: Om någon vill bidra till Lars Gustafssons insamling till förmån för Barncancerfonden kan han nås på telefon 070-2455693.

Fakta/Lars Gustafsson

Yrke: Elektriker i Garpenbergs gruva.

Bor: Villa i Hedemora.

Familj: Hustru, två utflugna barn och två barnbarn.

Intressen: Att cykla, åka längdskidor och långfärdsskridskor och fotboll.

Aktuell: Har samlat in 110 570 kronor till Barncancerfonden...hittills.