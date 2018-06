Sextio år sedan senaste TT-loppet – firas med jubileumslopp: "Ligger både mig och flera andra varmt om hjärtat"

1933 kördes det första TT-loppet i Hedemora, följt av ytterligare ett lopp året därpå. Därefter kördes loppet några år i Avesta, innan några års uppehåll under andra världskriget. Mellan år 1945 och 1958 kördes loppet däremot återigen i Hedemora.

– Jag tycker att det är viktigt att TT-loppet lever kvar, för det är något som ligger både mig och flera andra varmt om hjärtat, säger Tomas Larsson.

TV: Se Tomas Larsson köra sin TT-maskin runt gokartbanan

Mellan klockan 14.00 och 18.00 på lördag firas TT-loppets sextioårsjubileum med ett jubileumslopp. Evenemanget är ett samarbete mellan SMK Hedemora och Hedemora kommun.

– Vi kommer hålla till vid motorstadion. Deltagarna kör ett uppvisningslopp på en ungefär 750 meter lång bana, varav 250 meter är på den gamla TT-banan, sedan kör de in på motorstadion, säger Tomas Larsson och fortsätter:

– De kör även under den gamla viadukten, som flyttats till motorstadion från södra kurvan där den stod tidigare.

Under firandet kommer 30 förare från hela Sverige för att visa upp sina TT-maskiner. De delas in i grupper som kör med jämna mellanrum, för att hålla ett jämt flöde av maskiner under hela evenemanget. Alla deltagare kör på TT-maskiner från 1958 eller tidigare.

– Det är flera gamla rävar som är med, fast det är lite varierande åldrar på förarna. De flesta av deltagarna är pensionärer, men vi har även någon yngre förare på äldre maskin. Någon förare är från Finland också, säger Tomas Larsson.

Äldst i startfältet är legendaren Varg-Olle Nygren, 89 år.

– Varg-Olle har inte missat ett TT-lopp eller jubileum sedan 1949. Han är numera bosatt i England, men han flyger hit för att köra, säger Tomas Larsson.

Förutom jubileumsloppet arrangeras bland annat även cruising, Saab-träff och TT-dans i Hedemora under lördagen.

– Jag tror att det kan bli rätt häftigt. Förr i tiden var det dans i Folkets park och det är lite det man vill återskapa, men i nuläget blir det roligare att han dansen i stan eftersom att det är lite mera liv där i och med cruisingen, säger Tomas Larsson.