Sol och värme på Brukets dag i Långshyttan

En mängd aktiviteter fanns inne i centrala Långshyttan under lördagen. Vid verksområdet fanns det flera marknadsstånd och under dagen åkte det in flera veteranbilar då Brukets dag hade besök av Old town cruisers.

På förmiddagen drog Power axe club stor publik när folk tittade på när karlakarlarna högg upp stockar och såga av dem.

Borta vid badhusparken fanns det lekland med hoppborgar. Många föräldrar passade på att få lite skugga medan barnen lekte.

– Det är trevligt med den här dagen. Man får hålla sig i skuggan lite, säger Jan Åslund.

Även Niklas Oskarsson passade på svalka sig i skuggan.

– Det kul när det händer saker. Brukets dag är en sådan där grej där alla går ut, spelar ingen roll om man är två år gammal eller 90 år, säger Niklas Oskarsson.

Vid Bengtsgården var det många som provade på Brukets dag-bakelsen. Mårten och Ulla Sallén från Falun besökte Brukets dag. Eftersom de är från Långshyttan är det något som de gör ofta.

– Vi är födda och uppväxta här. Brukets dag är lite utav en hemvändardag, säger Ulla Sallén.

– Man träffar vänner från förr som vi har gjort här, säger Mårten Sallén.

De påpekar att det inte varje Brukets dag som det är så varmt som det var under lördagen.

– Skillnaden nu också är att för var marknaden mer koncentrerad vid verket. Nu är den mer utspridd, säger Ulla Sallén.

De väntade på att Långshyttans brukshistoriska förening skulle dela ut sina pris.

Kulturpriset gick detta år till Sune och Inger Gustavsson som fick ta emot blommor och motivering.

Årets uppmuntrarpris gick till Viveka Morelius.

För besökarna som ville se mer av Långshyttan gick det att åka med i turisttåget och även få åka bandvagn med Civilförsvarsförbundet.

Vid Brukshotellet och hotellparken var det liveband under dagen.