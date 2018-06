Historisk ledare: Hur svenska folket röstade

Hur svenska medborgare röstade vid riksdagsvalet förra året kan väl inte sägas vara så särskilt aktuellt just nu, om det inte vore så, att den statistiska bearbetningen av röstsiffrorna nu publicerats, vilket förresten skett betydligt snabbare än förut, något som kan antecknas till vederbörandes beröm.

Läs fler historiska ledare: Tal för 70-talet

Det socialdemokratiska partiet ökade i fjol sitt röstetal med över 200 000 röster sedan valet år 1936. Samtidigt sjönk valdeltagandet icke minst inom arbetarklassen. Det kan då ligga nära till hands att antaga, att socialdemokraterna fingo ett stort antal röster från andra socialgrupper än den egentliga arbetarklassen. Så var otvivelaktigt också fallet.

Visserligen kunna uppgifterna om de röstberättigades och de röstandes fördelning av olika yrkesgrupper icke sägas vara alldeles exakta, ty de i röstlängderna meddelade upplösningarna om de där uppförda personernas yrken och sysselsättning äro ofta bristfälliga, men i stort sett torde resultatet dock stå sig. Det visar sig då, att i fjol något över 1 580 000 personer tillhörande socialgrupp 3, det vill säga arbetarklassen, deltogo i valet. De partier, som kunna förmodas i all huvudsak hämta sina röster från denna klass, nämligen först och främst socialdemokraterna men dessutom också kommunisterna och den lilla rest, som återstod av det så kallade socialistiska partiet samlade tillsammans över 1 665 000 röster. Den siffran är ungefär 85 000 större än deltagarantalet från socialgrupp 3. Eftersom alltid en del av denna grupp röstat med annat parti än de nämnda, måste antalet från andra socialgrupper, som röstat med särskilt socialdemokraterna, vara minst 85 000. Det är ju visserligen inte någon större del av det socialdemokratiska röstetalet men summan visar dock, att socialdemokratin vunnit många anhängare även utanför den egentliga arbetarklassens led.

Ännu större skulle denna majoritet kunna vara, om just de folkgrupper, som borde ha största intresse av ett starkt arbetarparti, ville deltaga i valet lika flitigt som andra röstberättigade.

Socialdemokratin har som känt nu majoritet både bland väljarna och i riksdagens båda kamrar, det vill säga i den första kommer majoriteten efter valen i höst. Ännu större skulle denna majoritet kunna vara, om just de folkgrupper, som borde ha största intresse av ett starkt arbetarparti, ville deltaga i valet lika flitigt som andra röstberättigade. Det är nämligen alltjämt karakteristiskt, att åtskilliga av de grupper, som äro att räkna till socialgrupp 3, visa ett skäligen lamt intresse för de medborgerliga tingen. Bland männen är det jordbruks- och skogsarbetarna, som visa det sämsta valdeltagandet av de något större grupperna och detsamma gäller om kvinnorna, där deltagandet dock är ännu sämre bland torparhustrur, de i lägre huslig tjänst sysselsatta, det vill säga hembiträden och dylikt, samt bland dem, som samlats under rubriken "övriga", vilken väl torde omfatta hemmadöttrar och dylikt. För somliga av dessa grupper sjunker deltagandet till under 40 procent, medan genomsnittet dock ligger över 70 procent. Särskilt för de gifta borde det ju vara möjligt att anordna valsedelsförsändelse då männen synas deltaga i väsentligt större utsträckning än hustrurna.

Nytt vid sista valet var rätten att rösta i annat valdistrikt eller före valet. Möjligheten begagnades emellertid icke i någon större utsträckning trots all propaganda. Sammanlagda antalet dylika röster uppgick till något över 41 000. Det var proportionsvis mest stockholmare, som använde sig av möjligheten. De flesta av dessa röster tillföllo visserligen socialdemokraterna men det synes dock ha varit högern, som flitigast begagnat metoden, under det att bondeförbundet icke synes ha brytt sig särskilt om nyheten. Det sammanhänger väl också med att landsbygdens befolkning mera håller sig hemma och dessutom var det ju alltid förenat med visst besvär att anskaffa röstlängdsutdrag.

Alltjämt ligger valdeltagandet i underkant av vad som borde vara möjligt. Att det var sämre i fjol än 1936 beror väl också på de stora inkallelserna, men något bättre bordet det faktiskt kunna bli.

FLER HISTORISKA LEDARE FÖR DIG SOM PLUSKUND:

I ofattbar sorg

Kriget i Europa slut

Så blir du pluskund