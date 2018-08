Historisk ledare: Överlägg om försvaret!

S-ledaren Mona Sahlin uppmanade i går statsminister Fredrik Reinfeldt (m) att kalla till överläggningar mellan partiledarna om försvaret. Sahlin för rätt i det! Försvaret och frågor gällande det, som anslag, inriktning och annat, har nämligen kommit i ett nytt ljus i och med kriget mellan Ryssland och Georgien.

Visserligen kan man inte ändra på ett av statens verksamhetsområden, här försvaret, varje gång en speciell händelse inträffar. Men i just detta fall är det befogat. Trots att Ryssland de senaste åren har rustat upp drog inte försvarsberedningen, som lade sin rapport för några månader sedan, någon relevant slutsats för svensk del, exempelvis att Sverige också bör rusta upp eller åtminstone sluta rusta ned.

Den främsta orsaken till att partiledaröverläggningar vore bra är försvarets, och säkerhetspolisen, unika karaktär av att vara långsiktigt. Beslut och genomföranden sträcker sig över flera mandatperioder. Det är därför olyckligt om försvaret blir slagträ i den övriga partipolitiska debatten.

När s har regerat har partiet i regel gjort upp med ett eller flera borgerliga partier om försvaret, sällan med v eller mp. Men ett par år innan det senaste valet bröt centerpartiet upp från samverkan med s om försvaret och gjorde den frågan till en blockfråga bland andra. Det var olyckligt, för försvaret och dess möjligheter till långsiktig planering.

Borgerliga regeringar har även svårare än s-regeringar att göra upp över blockgränsen. Detta eftersom utrymmet för kompromisser är mycket litet sedan de borgerliga regeringspartierna mödosamt har kompromissat sinsemellan. Liksom på andra sakområden än försvaret ligget det borgarna i fatet att de sällan regerar. De är därmed mer prestigebundna än s och kompromissar ogärna med det stora oppositionspartiet, även om sakfrågan ( ett bra försvar ) skulle vinna på det.

Försvaret debatteras sällan i någon större utsträckning, av flera skäl. Ett är att partierna sällan har intresse av att göra det till en central (val-)fråga. Ett annat är att försvaret lätt drar resurser som partierna hellre använder till annat ( mer väljarvinnande): sociala förbättringar eller skattesänkningar.

Ett tredje skäl, vanligt under kalla kriget, är att det finns drag av expertfixering över detta område. Även om de flesta har de stora dragen klara för sig bör man kunna ( eller läsa in sig på ) detaljer för att på allvar kunna ge sig in i försvarsdebatten. Merparten av väljarna har ofta mer nära och konkreta erfarenheter och kunskaper av andra områden, som skolan, arbetslösheten, sjukvården, äldre- och barnomsorgen.

I över tio år har svenska försvaret gjorts smalt men vasst och ska kunna sättas in på utlandsuppdrag av olika slag. Försvaret av det egna territoriet har i samband med det, tyvärr, nedprioriterats och den armé som skulle stå för detta, baserad på värnpliktiga, har nästan avvecklats. Att göra som Sverige har valt är naturligtvis inte den allenarådande visdomen på det militärstrategiska området. Man kan bara gå lite österut så hittar man ett land som agerat nästan tvärt om jämfört med Sverige. Medan Sverige har lika många generaler som kanoner, cirka 50, har Finland en av Europas starkaste arméer. Efter (ganska snabb) mobilisering kan Finland sätta upp 350 000 soldater (att jämföra med Sveriges cirka 10 000) och 1 400 kanoner.

Ryssland har visserligen hela tre miljoner soldater och 16 000 kanoner, men kan inte sätta in allt mot enbart Finland. Det finska artilleriet är Västeuropas största: 50 kanoner fler än Tyskland och 500 mer än Frankrike respektive Storbritannien. Visserligen är Finlands flotta liten, men flygvapnet är lika stort som Norges eller Danmarks. Finland är likt stormakterna, dock ovilligt att avstå från landminor, som landet tänkt använda vid sin östgräns i händelse av ofred.

Ett samtalsämne, om det blir partiledaröverläggningar om försvaret som Sahlin vill, kan alltså vara hur det kan komma sig att det närbelägna Finland har dragit ens å pass annorlunda slutsats än Sverige gällande hur ett skandinaviskt försvar ska utformas.