Inbrott i Folkets hus under natten – misstänkt gärningsman har gripits

Någon gång under natten mot fredagen begicks ett inbrott i Folkets hus i Ludvika. Gärningsmannen bröt sig in på baksidan och tog sig in i ett kontor.

Senare under natten greps en man i Säter. Han misstänks nu för stöld. I mannens bil hittade polisen datorer som misstänks vara stulna. Polisen jobbar med att se om datorerna i fråga har stulits vid inbrottet i Ludvika.

