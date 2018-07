Insändarsvar: Att delfiner mår bättre i haven stämmer i teorin - i verkligheten dör tusentals varje år

Svar tilI Daniel Rolke, Djurrättsalliansen, på insändaren Sorg över den nyfödda delfinen på Kolmården:

I den bästa av världar skulle djuren kunna leva fritt i det vilda – ohotade. Men vi lever tyvärr inte i den bästa av världar idag. På grund av människan hotas den biologiska mångfalden och djurarter av utrotning. Att delfinerna skulle må bättre i haven stämmer kanske i teorin, men i verkligheten dör tusentals delfiner varje år av fiskenät, plast och föroreningar.

Djurparkens roll har förändrats drastiskt de senaste åren. Idag är våra viktigaste uppdrag att sprida kunskap, bedriva forskning och bevara den biologiska mångfalden. Våra delfiner har bland annat spelat en viktig roll i olika forskningsprojekt, och just nu används kunskaper från just vårt delfinarium för att rädda vilda delfiner från drunkning utanför Sydamerikas kuster.

Vi tror att om man upplever våra fantastiska delfiner, kommer man göra allt för att skydda deras vilda släktingar som drabbas av människans framfart i haven.

Debattören beskriver även hur delfiner fångas in i det vilda. Vår äldsta hona är viltfångad för länge sedan, men inga andra av våra delfiner kommer från det vilda. Vi håller med om att inga delfiner ska viltfångas idag. Kolmården drev under 90-talet på för att införa en lag som förbjöd all fångst av delfiner till europeiska delfinarier. Det är nu reglerat i EU – inga delfiner får fångas, vilket är mycket positivt.

Och inga blir lyckligare än vi, den dagen djuren i det vilda kan leva i harmoni med människor – ohotade.

Rickard Sjödén, djurvårdare och informationsansvarig på Kolmården