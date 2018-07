Jens Runnberg - en 50-årig liberal rebell

Han är uppväxt i gruvorten Grängesberg under en tid samhället närmast var ett epicentrum för svensk socialdemokrati och arbetarrörelse.

Ändå blev han liberal och en skavande nagel i ögat på länets politiker.

– Någonstans i mig finns en rebellisk ådra, säger 50-årsfirande politiske redaktören Jens Runnberg.

Jens Runnberg föddes i ett arbetarhem under ungdomsrevoltens år 1968 och växte upp i ett Grängesberg som då dominerades av gruvdriften. Gruvan hade i princip ett finger med i allt som hände och skedde där.

– Arbetarrörelsen dominerade politiken totalt. Partiet styrde i princip allt och något utrymme för den enskilde fanns knappt. De styrande hade i stället en form av självpåtagen roll där de ansåg sig ha rätt att tala för andra, och någonstans inom mig finns nog en rebellisk ådra som vill protestera mot sådant, konstaterar Jens.

Den unge Grängesbergaren visade i skolan att han besatt ett läshuvud och att gymnasiet skulle följas av universitetsstudier var liksom givet. Något han också gjort i två vändor. Först pluggade han ekonomi med inriktning mot marknadsföring innan han något år senare återvände till Uppsala för att läsa litteraturvetenskap och leva studentliv.

– Visst, så var det ju. Mycket pluggande, men också många långa rödvinsnätter med djupa samtal och nationsliv. Precis som en student ska ha det.

– Man kan också säga att jag lämnade Uppsala med flaggan i topp, för mitt sista boende där var en vindskupa precis ovanför klassiska Ofvandals Konditori, allra helst då ryktet säger att självaste August Strindberg ska ha bott i samma rum tidigare.

Men det blev varken ekonom eller litteraturvetare av unge herr Runnberg. I stället hamnade han inom journalistiken. Redan under universitetstiden hade Jens börjat arbeta för Bergslagsposten och 1993 värvades han över till Nya Ludvika Tidning och två år senare till Borlänge Tidning.

De första journaliståren arbetade Jens uteslutande med nyheter, framför allt då med näringslivs- och kommunbevakning. Med tiden har han dock axlat rollen som såväl nyhetschef som kulturredaktör inom det som i dag utgör Dalarnas Tidningar, där han numera är påläst och tuff politisk redaktör där hans utgångspunkt är att stå på den lilla människans sida.

– Som liberal är det självklart och jag menar dessutom att bra journalister ska stå på den enskildes sida mot makt och överhet. Det sista är tyvärr inte längre självskrivet då många journalister mest verkar vara ute efter att få en klapp på axeln av makthavarna, säger Jens och lyfter fram ett passande citat av George Orwell: "Journalistik är det som någon vill att du inte ska trycka. Allt annat är reklam."

Under åren som politisk redaktör har Jens nagelfarit, kommenterat och kritiserat åtskilliga av länets kommunbudgetar och därvidlag har också de ekonomiska universitetsstudierna kommit väl till pass.

– Jag läste både statistik och nationalekonomi så visst har jag haft glädje av det. Ska man kommentera t ex en kommunbudget måste man vara påläst och ha kött på benen. Det är saker som kan påverka ett val och då måste man ha ett korrekt underlag att utgå från, betonar Jens som också regelbundet hamnar i debatter med länspolitiker.

– Det hör givetvis till yrket och är något jag tycker om. Om jag alltid får sista ordet vet jag inte, men Mark Twain sa en gång att: "Debattera inte med den som köper trycksvärta i tunnor." Mitt bläckförråd är i alla fall ganska stort, medger han med ett skratt.

Om hans popularitet bland politiker och makthavare kan pendla fram och åter så är uppskattningen bland "vanligt folk" desto stabilare.

– Det verkar så i alla fall. Är jag på Ica och handlar så kommer det ofta fram någon och tackar för vad man skrivit och det uppskattar jag såklart. På våra sociala medier kan jargongen dock vara betydligt tuffare. men jag är en offentlig person så det har jag inga problem att leva med.

Mitt bland alla politisk debatt kan Jens dock känna en längtan tillbaka till kulturredaktörens stol.

– Det ligger egentligen närmare min person och mina intressen och det händer av och till att jag hoppar in där och bidrar med någon text. På flera sätt är kulturvärlden betydligt mera berikande an den politiska. Att skriva om Malena Ernman är ju lite mer stimulerande än att ta sig an Peter Hultqvist.

För tillfället ligger Jens om inte lågt, så i alla fall halvlågt med journalistiken. Orsaken stavas pappaledighet kombinerad med semester.

– Samtidigt har det senaste året varit tufft på många sätt med fot- och ögonskador. Våren 2017 drabbades jag av en utmattningsdepression. Under flera år arbetade jag nog mer än vad som var klokt och när dessutom arbetet med sociala medier bara ökar arbetsbelastningen så höll det inte längre.

– Nu arbetar jag typ en dag i veckan, men i slutet av sommaren och lagom till valet räknar jag med att vara tillbaka.

Men för dess ska han alltså passa på att fylla 50 år. Något han dock gör i relativ stillhet.

– Jag flyr fältet och firar med familj och släkt på annat håll. 2018 känns det lite "för mycket" med ett stort kalas, så det skjuter jag i stället på tills jag fyller 51.

Fakta/Jens Runnberg

Yrke: Journalist och politisk redaktör vid Dalarnas Tidningar.

Bor: Falun.

Familj: Hustrun Anna samt barnen Frida, 14 år, Märta, 10 år, och Emrik, 7 år.

Smeknamn: Nej, om man räknar bort att Leif Lindström (V) kallat mig för "kurbitsliberal"...haha..

Fordon. En Piaggio-vespa samt en Nissan Qashqai.

Intressen: Jakt och klassisk musik. Jag uppskattar speciell Giuseppe Verdi operor där psykologin ges utrymme. Verdi var en skicklig musiker och dramatiker som kunde måla med känslor. Sedan är jag en stor Jussi Björling-nörd och jag tar för givet att det planerade kulturhuset i Borlänge får en tydlig Björling-koppling. Jagar älg gör jag i Djura-Sångbergets jaktlag, där jag för övrigt också är ordförande. Jakt är en skön avkoppling helt utan uppkoppling och kanske ska jag även börja jaga fågel.

Firar: Fyller 50 år den 4 juli.