Johan Söderström om ABB:s nya miljardvinst: ”Extra roligt att Sverige igen bidrar till tillväxt”

Kraft- och automationsjätten fortsätter att gå bra. För årets tredje kvartal redovisar ABB en nettovinst på 603 miljoner dollar, motsvarande cirka 5,5 miljarder kronor. Det är 32 miljoner dollar mer än motsvarande period i fjol.

– Vi har en mycket bra strategi, med energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen som sker parallellt, vi känner att vi jobbar på rätt marknader och vi känner också att vår satsning på vårt digitala erbjudande ABB Ability börjar verkligen ge frukt. Samtidigt känner vi att vi har mer att hämta där, säger Johan Söderström.

Orderingången ökade med 9 procent, från 8 157 miljoner dollar till 8 941. Det är ett steg framåt för samtliga divisioner jämfört med tredje kvartalet 2017. Såväl basorder (under 15 miljoner dollar) som stora order steg med 7 procent.

– Positivt att vi kan visa tillväxt för sjunde kvartalet på raken. Tillväxten är ett kvitto på att vi gör rätt. Den här gången visar alla divisioner tillväxt på orderingången och vi har tillväxt i alla regioner. Extra roligt att Sverige igen bidrar till tillväxt på den lokala marknaden.

– Men vi ser fortfarande att vi kan bli ännu bättre, det har vi potential till.

Sett till Europa är det ännu mer glädjande siffror för ABB, där den totala orderingången steg 15 procent. Sverige, Tyskland, Italien och Schweiz stod för de mer positiva bidragen och kompenserade för de lägre från Storbritannien och Ryssland.

– Det vi gör på varje lokal marknad är en frukt av ett globalt samarbete. Vi i den svenska verksamheten är med och jobbar i princip med hela världen med våra enheter som exporterar, med utgångspunkt på våra kunder lokalt.

Bland stora order noteras av toppmodern traktionsutrustning till den schweiziska tågtillverkaren Stadler, samt leverans av HVDC-omriktarstationer för överföring av förnybar vattenkraft från Kirgizistan och Tadzjikistan till Pakistan. Det sistnämnda projektet för ren energi i Centralasien, det så kallade Casa 1000-projektet värt 330 miljoner dollar, är en affär i Power Grids-divisionen. Just Power Grids, som Ludvikaenheten är en del av, har varit på media-tapeten under en längre tid, då ABB pressats att sälja eller knoppa av kraftdivisionen.

– Vi fortsätter enligt den strategi som förankrats i styrelsen och det är också glädjande att se att Power Grids klarade av att leverera 10 procent i operativt resultat för kvartalet, vilket är inom korridoren för det vi utlovat. Vi jobbar ständigt med att lyfta vår verksamhet för att bli bättre, säger Johan Söderström.

ABB har hela tiden menat att långsiktiga strategin Next level bygger på den konkurrensfördel företaget har genom att kunna leverera både kraft- och automationslösningar till marknader med hög tillväxt. Även det här kvartalet visar industrikoncernen att den fördelen ger resultat.

– Vi tror mycket på vår strategi Next Level inom ABB Sverige, där vi har växt fyra år på raken på hemmamarknaden och vi är fullt beslutna om att växa för femte året. Vi känner en tillförsikt när det gäller just vårt sätt att väga in strategin, och dessutom känner vi en framtidstro när det gäller våra ABB Ability-erbjudanden.

I kvartalsrapporten menar ABB att förvärvet av GE Industrial Solution bidragit till en positiv nettoeffekt på orderingången. Samtidigt har det en negativ påverkan på det operativa resultatet.

– Det ligger på 12.1 procent, jämfört med 12,9 föregående år. Vi visste det när vi köpte GE Industrial Solution att resultatmarginalen inom den verksamheten är väsentligt lägre än vår resultatmarginal, så det är klart att det får en påverkan, förklarar Johan Söderström.