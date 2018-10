Klart för nya p-avgifter för landstingsanställda i Mora och Falun efter nyår – ”jag ska se över alla turer i ärendet igen”

Sedan 2015, då landstinget beslutade om sparpaket på 700 miljoner, har frågan om p-avgifter för landstingsanställda utretts, skjutits upp, utretts och skjutits upp igen.

Tanken var att landstinget skulle gå till beslut i frågan i november 2017 - och att den nya policyn skulle börja gälla från januari i år. Istället krävde en kritisk opposition - den nuvarande landstingsledningen - en minoritetsåterremiss, som försenade beslutet i tre månader.

I februari beslutade landstingsfullmäktige att anta de nya p-reglerna. Främst Moderaterna och Liberalerna kritiserade beslutet. De två partierna ingår nu i den majoritet som styr landstinget. Landstingsråd Bo Brännström är också ny ordförande för ansvariga fastighetsnämnden.

– Vi var kritiska till detta. Anställda måste ha möjlighet att ta bilen till jobbet. Jag ska nu se över alla turer i ärendet igen. Det kan jag lova, säger landstingsråd Bo Brännström.

Vi får se hur vi eventuellt agerar i nya majoriteten

Fastighetsnämnden är den enhet som fortlöpande ska avgöra framtida p-avgiftsnivåer. Det har de nu gjort. Klart just nu är att nya p-avgifter införs vid årsskiftet för alla landstingsanställda vid Mora lasarett, Falu lasarett och för personalen vid landstingets kanslihus i Falun. Totalt berör det 5 200 anställda i Falun och Mora. Övriga landstingsanställda i länet berörs inte.

– Vi får se hur vi eventuellt agerar framledes i nya majoriteten, säger han.

Efter nyår ska en motorvärmarplats fortsätta att kosta 200 kronor i månaden under vinterhalvåret. En vanlig p-plats ska kosta 100 kronor i månaden för anställda med parkeringsbevis.

Samtidigt införs också nya regler för besökare till sjukhusen, det kommer kosta olika mycket beroende på hur nära parkeringen ligger sjukhuset, vissa zoner kommer kosta mer än andra. För patienter innebär de nya reglerna i praktiken ingen förändring, det vill säga ungefär 5 kronor i timmen i nära anslutning till Mora lasarett - och 8 kronor i timmen vid Falu lasarett.

– Man ska komma ihåg att det är dyrt att bygga nya p-platser. Det är därför också bra att ha incitament som ser till att befintliga p-platser räcker. Men jag måste nu sätta mig in i mycket av alla de ärenden och projekt vi har i nämnden, säger Bo Brännström.

Landstinget beräknar få in drygt 2 miljoner kronor per år för de nya p-avgifterna för de anställda. P-avgifterna för besökare beräknas ge intäkter på drygt 10 miljoner per år.

