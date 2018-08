KRÖNIKA: "När ska du flytta hem?"

Jag brukar få frågan när jag är i Säter där jag är uppvuxen "När ska du flytta hem?". Jag brukar tänka "Jag bor ju hemma - med nitton år i Stockholm och fem i Umeå - har jag bott längre ifrån min hemstad än vad jag bott i den". Två kommentarer som jag ofta får: "Jag skulle då aldrig kunna bo i Stockholm" eller "Jag skulle inte vilja att mina barn växte upp där" och jag brukar tänka "Tänk om jag skulle säga så till mina barndomsvänner - Hur kan ni bo här?" Hur hade jag uppfattats då? Med säkerhet som en dryg nollåtta.

För jag har det bästa av två världar. Med stuga i Säter kan jag springa i skogen, hoppa i sjön, ha vänner över på fika eller besöka loppisar efter vägarna i Skäve (eller Stora Skeedvi som stockholmare skulle kalla det). Stockholm har sina fördelar - goda vänner, restauranger, kollektivtrafik och ett enormt kulturutbud. Och faktiskt, Dalarna - naturen och vattnet i och omkring Stockholm, allas vår huvudstad är (också) fantastisk.

Att sen ta del av Dalarnas rika kultur- och musikliv som nöjesredaktör under sommaren har varit en ynnest. Dalarna håller på traditioner, såsom midsommar - som jag lite kaxigt sa till en av mina stockholmsvänner: "Det är bara i Dalarna som man vet hur man firar riktig midsommar". På samma sätt har årets nöjessommar haft stråk av historiska influenser och nostalgi.

Ett amerikanskt 50-tal finns närvarande under Classic Car Week, Nostalgidagarna i Säter eller Falu Cruising. Peace & Love festivalen är på fötter igen, men enbart namnet kanske kan associeras till 1970-talets hippie- och fredsrörelser. Skenstafestivalen med Ebbot Lundborg, punkiga Kajsa Grytt och Nationalteatern och hippieinspirerade festivalen Krökbacken andas 1970-tal. Dalecarlia Music Festival däremot, som bokat Europe och Alphaville, såg tillbaka på 1980-talet. Hårdrockens årtionde upprättas under Sabaton Open Air.

Dalarna uppskattar americana och countryinfluenser, vilket fulla Dalhallaläktare under First Aid Kits spelning vittnar om. Här finns också goda representanter för genren, i Good Harvest och The Tallest Man On Earth.

I varje hörn av länet frodas kreativiteten. Från bryggan vid Ljustern i Säter kan jag se bergen som omger sjön. I lurarna har jag Mando Diao:s "Tillbaka till hembygden" där Dan Anderssons ord tolkas. Det, tillsammans med landskapet framför mig, tar mig tillbaka till barndomen.

Dalarna har inte fostrat enbart nostalgi utan artister som Skott blandar folkmusik med ljudet av instrumental tv-spelsmusik. Musikorganisationen Dalapop stöttar nya talanger och arbetar hårt för att utveckla musikscenen.

Nej, jag ska inte flytta hem. Jag är redan hemma - både här och där.