KRÖNIKA: Viktigt att vältra sig i känslor – oavsett tidpunkt

Vissa slår igång något peppigt. De dansar sig ur sin misär och ler dagen lång. Jag tillhör inte dem. Jag måste istället vältra mig i det allra jobbigaste av alla känslor. Det är bland de få sätt jag har för att komma ur mitt mörker och då måste jag gräva ner mig i musiken som precis stämmer ihop med den sinnesbilden. Konstigt, eller hur? Men det är lite som i matematiken – minus gånger minus blir plus.

Börjar jag kolla igenom mina spellistor, så har jag har en spellista för varje humör och snudd på varje tillfälle.

Just i skrivande stund känns saker otroligt tungt, med oklar anledning. Då finns spellistan ”C”. Jag råkade komma åt en knapp där jag skapade den och sen dess har det varit dit jag vänt mig när det jag behöver andas.

På den finns alltifrån hjärtekross till ren ångest. Rhys ”Maybe I Will Learn” öppnar och följs senare av Lord Hurons ”The Night We Met”, en låt som fick ett uppsving i samband med tv-serien 13 Reasons Why.

Men den blandas också ett potpurri av en mängd andra av låtar, som Vikarbyartistens Skotts ”Amelia”, James Blakes ”Fall Creek Boys Choir” och U2s låt ”Song for Someone”.

Det är rent av viktigt generellt att tillåta sig själv att faktiskt må dåligt

För mig är det så viktigt att tillåtas att känna och öppna den dörren på glänt till och från, oavsett tidpunkt på dygnet.

Jag tror det är rent av viktigt generellt att tillåta sig själv att faktiskt må dåligt speciellt när vi lever i en tid när glädjefyllda fasader poppar upp i det verkliga livet, såväl som i glättiga sociala medie-flöden.

Här på redaktionen har jag blivit känd som personen som nästan alltid har lurar i; är det inte intervjuer som görs vid skrivbordet, så är musik som flödar för att stänga ute delar av det öppna kontorslandskapet. Eller - för att just känna.

Det är så viktigt att röra vid det där jäkligt jobbiga, eller härliga, och faktiskt lyssna på musik som kramar ut det där sista och till viss del sätter ton till "det där". Och för mig är musiken i sig är faktiskt viktigare än själva texten.

Det finns en ljusning där borta, bortom den klump som format sig kring solar plexus

När jag lyssnat igenom "C" – eller hoppat runt i den - så avslutas den med Ane Bruns ”Right in Time”. Hjärtskärande text om någon som lämnat ett starkt avtryck, men samtidigt med ett gitarrplock som ändå har något i dur över sig. Lite som när man accepterat ett avslut. Och så känner jag det när den kommer igång i mitt mörker – att det finns en ljusning där borta, bortom den klump som format sig kring solar plexus.

Då lättar det och saker faller på plats. Prova du med. Eller så dansar du dig ur misären. Välj du. Men tillåt dig att känna. Det är ändå viktigast.

Sofie Lind, vikarierande nöjesredaktör på Dala-Demokraten